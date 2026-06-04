Precio del dólar en Venezuela para HOY 4 de junio: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este jueves 4 de junio el dólar se cotiza en $560,37530000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, miércoles 3 de junio, cuando el precio se situó en los $558,64360000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 4 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 4 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 650,50606325 bolívares.

: 650,50606325 bolívares. Yuan chino : 82,78920619 bolívares.

: 82,78920619 bolívares. Lira turca : 12,19466405 bolívares.

: 12,19466405 bolívares. Rublo ruso: 7,59419026 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 4 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 4 de junio. Estos son:

Banco Mercantil : 605,0266 para compra - 615,7797 para venta.

: 605,0266 para compra - 615,7797 para venta. Banco Venezolano de Crédito : 664,6084 para compra - 632,0000 para venta.

: 664,6084 para compra - 632,0000 para venta. N58 Banco Digital : 558,6436 para compra - 559,0000 para venta.

: 558,6436 para compra - 559,0000 para venta. Banesco : 623,1530 para compra - 587,4910 para venta.

: 623,1530 para compra - 587,4910 para venta. Banco Provincial : 610,1055 para compra - 521,1660 para venta.

: 610,1055 para compra - 521,1660 para venta. Otras instituciones: 611,9864 para compra - 627,0171 para venta.

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