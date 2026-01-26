¿En qué se usaron las cesantías de los colombianos en 2025? Asofondos responde

Las cesantías son los recursos que los empleados formales reciben como beneficio, equivalente a 30 días de salario por año. El año pasado, según el gremio de los fondos privados de pensiones - Asofondos-, más de 10,8 millones de trabajadores tenían sus cesantías en Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, consolidando el mayor monto registrado desde que existe este sistema.

Lea también: ¿Decreto para traer ahorros de pensiones al país perjudicará a ciudadanía? Asofondos responde

Según la entidad, el ahorro total creció cerca de 17 %, con una cifra de 26,1 billones de pesos comparado con el 2024. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, afirmó que “las cesantías han sido un respaldo para los trabajadores, una muestra de las bondades del empleo formal y del esfuerzo de los empleadores para honrar el pago de esta prestación social”.

Asofondos aseguró que, al mismo tiempo, los trabajadores hicieron un mayor uso de estos recursos. Durante 2025 se retiraron $11,7 billones de pesos, un valor que superó en 9,4 % al año anterior, lo que refleja una mayor movilidad laboral y necesidades financieras en los hogares colombianos.

El informe de Asofondos reveló que el principal destino de las cesantías del 2025 fue la terminación del contrato laboral con una suma de $4,1 billones, que con respecto al 2024 fue una cifra superior en 7,5 %.

Asofondos, gremios de los fondos privados de pensiones, informó que en 2020 los trabajadores afiliados a estas entidades utilizaron de su ahorro en cesantías más de $6,2 billones. Foto: Getty Images Ampliar

Sumado a ello, la entidad anunció que el segundo punto de destino fueron las metas en vivienda. Se registraron $3,3 billones de pesos para la liberación de vivienda, y en cuanto a la compra de la misma, se concentraron $2,9 billones.

La educación también fue protagonista; durante el año, los trabajadores retiraron $1 billón para este fin, un aumento cercano al 18 % frente a 2024, confirmando que las cesantías siguen siendo una fuente clave de financiación para estudios propios y familiares.

Un mayor uso de las cesantías no solo refleja cambios en el mercado laboral, sino también la presión financiera que enfrentan muchos hogares. En un escenario de inflación aún elevada y crecimiento moderado, el fortalecimiento del ahorro en cesantías se convierte en un indicador relevante de estabilidad dentro del empleo formal y de la capacidad del sistema para responder a momentos de incertidumbre.

Le puede interesar: Fondo de cesantías con la mayor rentabilidad para 2026, ¿cuál?: Análisis, según salario

Con un ahorro histórico y un uso cada vez más activo, las cesantías en Colombia se consolidan como uno de los principales soportes financieros de los trabajadores formales. De cara a 2026, Asofondos se propone mantener el crecimiento y promover un uso estratégico de estos recursos para enfrentar el desempleo y fortalecer la estabilidad económica de los hogares.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: