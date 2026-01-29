Plan de traer ahorros pensionales al país bajaría la pensión de colombianos en 29 %: Contraloría

A partir del proyecto de decreto propuesto por el Ministerio de Hacienda, el cual propone reducir gradualmente el porcentaje de dinero que los fondos de pensiones invierten fuera del país, en el que se plantea reducir del 49% actual de inversiones al exterior a un 30% en un plazo de cinco años, la Contraloría emitió una alerta.

En la alerta el ente de control señala que eso podría traducirse en pensiones más bajas.

Y es que hay que recordar que el plan implica que una parte importante del ahorro pensional de los colombianos tendría que regresar al país. Según las proyecciones, cerca de $100,3 billones volverían en 2028 y $177,8 billones en 2030, recursos que hoy están invertidos en mercados internacionales y que deberían colocarse en proyectos dentro de Colombia, junto con el cambio de moneda correspondiente al país de origen.

¿Invertir en el país es rentable?

El problema, según la Contraloría, es que no está claro en qué se invertiría ese dinero porque existe la duda de que el mercado local tendría la capacidad suficiente para absorberlo sin afectar la rentabilidad, es decir, la posibilidad de generar ganancias a partir de las empresas locales.

En el caso de que pasara, la inversión nacional dentro de los portafolios de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP pasaría del 51% al 69%, un aumento significativo que podría cambiar el comportamiento de los rendimientos.

Según la Contraloría, históricamente, invertir solo en Colombia ha sido menos rentable que hacerlo en mercados internacionales. Las cifras del informe lo explican de forma sencilla: un fondo que combina inversiones locales y externas ha logrado una rentabilidad promedio anual del 8,5%, mientras que una inversión concentrada únicamente en el país habría tenido retornos mucho más bajos.

En un ejemplo del informe, La Contraloría explica que un millón de pesos invertido en el exterior desde 2011 habría crecido hasta cerca de $3,2 millones, mientras que esa misma plata invertida solo en Colombia habría llegado a unos $1,67 millones. Lo que, para un trabajador, su pensión tendría una reducción de 29,5%.

El ahorro pensional se reduciría y las cargas fiscales aumentarían

Por medio de información que brindó la Superintendencia Financiera de Colombia, en diciembre de 2025 los fondos privados administraban $529,1 billones, que corresponden al ahorro de millones de colombianos. Si se concreta la repatriación de cerca de $177,8 billones, el informe estima que se dejarían de ganar alrededor de $3,2 billones en rendimientos, dinero que hoy ayuda a aumentar el saldo con el que las personas se pensionan.

Por otro lado, la situación no solo llega a afectar el bolsillo de los colombianos, sino que la Contraloría recuerda que el Estado es el también responsable del pago de las pensiones. Esto significa que si el ahorro de una persona no alcanza para una pensión mínima debido a menores rendimientos, el Gobierno debe cubrir la diferencia con recursos públicos.

La entidad hace un llamado a que todo esto va a afectar directamente en las finanzas públicas, ya que en el marco de la Ley 2381 de 2024, la Reforma Pensional que está en revisión por la Corte Constitucional, para 2037, habrá menos trabajadores cotizando y más personas pensionadas. Lo que da como consecuencia que, por ejemplo, Colpensiones que es un sistema de reparto sin los recursos de las AFP, obliga a que el gobierno destine más dinero de su presupuesto para pagar pensiones.