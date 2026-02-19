El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Único sistema de pensiones sostenible es el de ahorro individual”: presidente de Asofondos

El presidente de Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Andrés Velasco, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la reforma pensional y la decisión que debe tomar la Corte Constitucional.

Aseguró que, con la reforma pensional, el Gobierno Nacional tendrá que destinar muchos más recursos hacia Colpensiones, por lo que “el único esquema sostenible es el sistema de ahorro individual”.

Reconoció que hay que hacer reformas para volver el sistema privado de pensiones más equitativo y equilibrado, pero “el único en el que se puede confiar es el ahorro individual, sobre eso no hay discusión en el mundo”, afirmó.

Además, recordó que el 85% de los colombianos en la actualidad, ya sea que estén en fondos privados o en Colpensiones, se pensiona con un mínimo.

Sistema de reparto de pensiones

Velasco también aseguró que este sistema, que se maneja en Colombia, está en “déficit”, además de dejar a los colombianos con un “pasivo gigantesco” para las generaciones futuras.

“Nuestra posición siempre ha sido promocionar el ahorro privado, es el único que garantiza realmente un futuro pensional”, dijo.

