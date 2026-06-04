Quinto ciclo Colombia Mayor: Prosperidad Social confirma fechas y canales para reclamar el subsidio

De fondo: Mujer adulta mayor mirando hacia el horizonte (Crédito: Getty Images). A la derecha se encuentra el logo del programa Colombia Mayor.

Prosperidad Social confirmó el inicio del quinto ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor, el cual se hará entre el 5 y el 24 de junio de 2026. Durante esta jornada, la entidad beneficiará a 3 millones de personas mayores en todo el territorio nacional.

En esta ocasión se presenta una novedad debido a una pausa que se dará al proceso de pago por la realización de la segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

La primera fase de entregas iniciará del 5 al 18 de junio .

Posteriormente, las actividades se suspenderán durante el fin de semana electoral y se retomarán entre el 22 al 24 de junio, fechas en las que se completará el proceso de entrega.

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¿Cómo recibir los pagos del programa de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’?

La entidad gubernamental aseguró que, para facilitar el acceso al subsidio, habilitó más de 31.000 puntos de pago en zonas urbanas y rurales del país a través de SuRed y SuperGiros, lo que permite a las personas mayores reclamar el recurso cerca de sus hogares y sin largas filas.

Asimismo, se recomienda a los participantes mantener actualizados sus datos de contacto para recibir oportunamente la información sobre los ciclos de transferencias y acercarse únicamente a los puntos autorizados por los operadores.

Avanza la transición de pagos hacia billeteras digitales como

Como parte de la modernización de los mecanismos de entrega de las transferencias, Prosperidad Social está avanzando en la implementación de herramientas que faciliten el acceso directo a los recursos, como el registro de cuentas bancarias y billeteras digitales (Nequi, Daviplata, Movii).

Esta estrategia permitirá que los beneficiarios reciban las transferencias de manera más ágil, segura y sin intermediarios, reduciendo tiempos de desplazamiento y costos asociados al cobro.

La implementación de estos mecanismos será gradual y estará acompañada de procesos de orientación para las personas mayores, con el fin de facilitar su acceso al sistema financiero.

¿Cuáles son los requisitos inscribirse a ‘Colombia Mayor’?

Prosperidad Social informó que todos los adultos mayores que estén interesados en aplicar a este programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

El aplicante debe ser colombiano.

Debe haber vivido en el país durante los últimos 10 años.

Se debe contar con mínimo tres años menos de la edad que es requerida para poder pensionarse por vejez, que actualmente son 54 años para las mujeres y 59 para hombres.

No debe tener rentas o algún tipo de ingreso que le permita subsistir.

o algún tipo de ingreso que le permita subsistir. Debe estar en los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1 del SISBÉN IV.

Canales oficiales de Prosperidad Social

Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte sólo los canales oficiales:

Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV. Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

https://onx.la/chwp. Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

(petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1. Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.

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