Fondo de cesantías con la mayor rentabilidad para 2026, ¿cuál?: Análisis, según salario

Enero y febrero son dos meses clave para muchos trabajadores en Colombia ante el pago de las cesantías e intereses de cesantías que realizan sus empleadores. En muchos casos, esto se convierte en ingreso fundamental para quienes deseen llevar a cabo proyectos relacionados a vivienda y educación. Mientras que para otros es un ahorro que les queda en caso de quedar sin empleo.

Esta es una prestación a la que tiene derecho todo empleado en Colombia que se encuentre vinculado mediante un contrato de trabajo, ya sea a término fijo, indefinido o por obra labor. Asimismo, esta se liquida a partir de los días en los que se desempeñó durante el último año laboral.

A diferencia de la prima de servicios, que se consigna dos veces en junio y diciembre, el dinero correspondiente a las cesantías se gira directamente al fondo al cual se encuentre afiliado cada empleado. En algunos casos, este resulta siendo el mismo fondo de pensiones en el que se encuentra. Sin embargo, es posible realizar el traslado o el ingreso a una entidad en la que desea dejar ahorrado este dinero para usarlo en los casos que establece la Ley.

Ahora bien, las cesantías se constituyen como un ahorro obligatorio, teniendo en cuenta que los trabajadores depositan su dinero en el fondo al cual se encuentra afiliado. Por lo tanto, cada una de estas entidades ofrece un porcentaje de rentabilidad dependiendo de las ganancias que estén consignadas en la cuenta de cada persona. Eso significa que recibirá una suma mucho más alta a la que inicialmente ingresó al momento de realizar su respectivo retiro, bien sea parcial o total.

¿Cuál es la tasa de rentabilidad que ofrecen los fondos de cesantías?

En Colombia. la Circular 0069 de 2025 establece cuáles son los topes mínimos que corresponden a la rentabilidad de los fondos de cesantías. Estos se pagarán al finalizar cada año y se suman al ahorro que tiene cada trabajador en su cuenta individual. Hasta noviembre de 2025, estos se venían manejando de la siguiente manera:

Largo plazo

Porvenir: 11,66%

11,66% Protección: 11,79%

11,79% Colfondos: 12,30%

12,30% Skandia: 12,05%

12,05% Rentabilidad mínima: 8,45%

Corto plazo

Porvenir: 7,72%

7,72% Protección: 7,79%

7,79% Colfondos: 7.10%

7.10% Skandia: 7,53%

7,53% Rentabilidad mínima: 6,12%

En ese orden de ideas, si una trabajador maneja una rentabilidad a largo plazo sobre sus cesantías, la mejor opción es Colfondos a raíz del 12,30% que ofrece actualmente en el mercado. Por ejemplo, si tiene un ahorro de 1.700.000 pesos en su cuenta, podrá recibir un total de 1.909.100 pesos al momento de retirar lo que tiene consignado.

Por otra parte, la rentabilidad más alta a corto plazo le corresponde a Protección, con un 7,79%. Eso quiere decir que si un empleado tiene ahorrados los mismos 1.700.000 pesos, recibirá un total de 1.832.430 pesos en caso de hacer el retiro total de este dinero.

¿Cómo se calculan las cesantías en Colombia?

El cálculo de las cesantías en Colombia se realiza a partir del salario base de cada trabajador sin tener en cuenta el auxilio de transporte. Este se multiplica por los días laborados durante el último año calendario, y este resultado se divide en 360 para saber cuánto se debe consignar en el fondo correspondiente.

Por ejemplo, si a un empleado se le pagaba un salario mínimo durante el 2025 (1.423.500 pesos), y además trabajó nueve meses a lo largo del año anterior, el cálculo se realiza así:

1.423.500 * 270 / 360 = 1.067.625 pesos

De acuerdo a las cifras de Asofondos, hasta el cierre de 2024 hubo aproximadamente 12,6 millones de trabajadores afiliados a los diferentes fondos de cesantías en Colombia.