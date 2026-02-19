Estamos esperando que pase la ley para tener recursos del pago de Pilar Solidario: Colpensiones

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Jaime Dussán presidente de Colpensiones para hacer mayor claridad del funcionamiento de los fondos de públicos y privados de pensión.

¿Qué son los fondos de pensión?

Un fondo de pensión es un instrumento de ahorro e inversión a largo plazo, diseñado para acumular capital durante la vida laboral de una persona y garantizar ingresos económicos en la vejez, invalidez o muerte. Estos patrimonios, gestionados por entidades especializadas, invierten las aportaciones en activos financieros para generar rentabilidad, con el fin de asegurar un retiro digno y estable.

El presidente de Colpensiones contó en entrevista que hoy hay una situación, “hoy estamos en el limbo jurídico con referencia a la reforma pensional y nosotros estamos actuando con la ley 100 y con el artículo 76 de la ley nueva, la ley 2381, que ha permitido la oportunidad de traslado de las personas que están en los fondos privados de pensiones a Colpensiones”.

Agregó que en los últimos meses se han pasado a Colpensiones más de 200.000 colombianos de los fondos privados a la entidad, lo que ha significado un aporte de 20 billones de los cuáles están debiendo muchos aportes que están en los fondos privados y que deben pasar a Colpensiones.

Comentó que el presupuesto general de la nación solo aporta 33 billones para el pago de pensión, los 50 billones restantes son recursos de las afiliaciones y los traslados que hacen los ciudadanos a Colpensiones desde los fondos privados.

Dijo que, si pasase rápidamente en la Corte Constitucional la aprobación de la vigencia de la ley, el proceso es mucho más revolucionario, mucho más activo, y la gente tendría, por supuesto, mayores oportunidades, estando con pensiones que estando en el ahorro individual, que son los ciudadanos que están en los fondos privados de pensiones.

¿Cómo funciona el pilar solidario?

La Reforma Pensional tiene como prioridad garantizar que quienes más lo necesitan reciban apoyo directo del Estado, por ello, se crea un nuevo sistema de protección integral para la vejez, conformado por tres pilares: Solidario, Semicontributivo y Contributivo.

Prosperidad Social será la encargada de administrar e implementar el Pilar Solidario; de definir los mecanismos de pago y entrega, y del tránsito progresivo del programa Colombia Mayor hacia este nuevo esquema de Pilar Solidario.

Al respecto de Pilar Solidario, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, afirmó que el primer mandatario, Gustavo Petro, presentó en la propuesta de reforma pensional un aporte para las pensiones altas del 1% para contribuir con el Pilar Solidario y el resto con recursos del presupuesto general de la nación.

“Estamos esperando que una vez pase la ley podamos tener esos recursos para el pago de los pensionados, de los no pensionados, que hoy le estamos pagando a 3.120.000 pensionados, nos valen más o menos 9 billones al año”.

