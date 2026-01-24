Tendencias

Retiro de cesantías en Porvenir 2026: requisitos y paso a paso para la solicitud

Aprenda a hacer la solicitud de retiro de cesantías tanto de manera virtual como a través de su empresa.

Dinero Colombia y logo de Porvenir. Fotos: Getty Images / X @PorvenirOficial

Las cesantías son un ahorro obligatorio que hacen todos los colombianos que tienen un contrato laboral formal en el país o en el exterior, por lo que se convierten en un activo que puede significar un alivio económico en casos puntuales como: terminación de contrato, compra o remodelación de vivienda, inversión en educación superior, fallecimiento de afiliado o al prestar servicio militar.

Los colombianos pueden hacer este ahorro en fondos privados como Porvenir o en Colpensiones, la entidad pública que administra el Sistema General de Pensiones del país.

Retiro parcial y total de las cesantías

Las cesantías se pueden retirar de forma parcial o total, dependiendo de las necesidades que tengas los afiliados.

  • Retiro parcial

Se usa en tres casos: pago de matrícula de educación superior, compra o remodelación de vivienda y el pago del impuesto predial.

  • Retiro total

Esta opción se puede activar cuando hay terminación de contrato (renuncia o despido), prestación de servicio militar, cambio a salario integral, sustitución patronal o muerte del afiliado.

¿Cómo retirar las cesantías en Porvenir? Paso a paso

El retiro de las cesantías se puede hacer de manera virtual o a través de la empresa (empleador). En ambos casos deberá tener activa su cuenta en Porvenir.

A través del empleador:

  1. El trabajador debe presentar la solicitud de retiro parcial a su empleador indicando las razones. Además, debe indicar el valor que desea retirar y anexar los soportes.
  • Para educación: anexar la fotocopia de la matrícula o carta de aceptación de la institución educativa.
  • Para remodelación o compra de casa: presentar contrato de la obra, certificado de libertad y tradición de la vivienda no mayor a 30 días.
  1. Cuando haya verificado que cumple con todos los requisitos establecidos para dicha solicitud, deberá presentarse ante el fondo de pensiones con los documentos y la autorización para el retiro de cesantías.
  2. Porvenir revisará la solicitud. En caso de requerir documentos adicionales, le informará al afiliado para que complete toda la documentación.

De manera virtual:

  1. Debe ingresar al portal web de Porvenir o haga clic AQUÍ
  2. Inicia sesión con su usuario y clave. En caso de no tenerla, cree una.
  3. Al ingresar, podrá ver el ahorro para su pensión y saldo que tiene en cesantías. Diríjase a la parte izquierda de la pantalla y seleccione ‘Cesantías’.
  4. Se le desplegarán dos opciones, pero debe elegir ‘Transacciones’ y luego ‘retiro de cesantías’.
  5. Se le enviará un mensaje de texto al número de celular que registró al momento de crear la cuenta. Agréguelo y de clic en ‘certificar’.
  6. Allí ya le saldrá el monto del dinero ahorrado en cesantías de manera discriminada por empresa. Seleccione una opción y elija el concepto del retiro (para qué usará la plata) y pulse ‘Continuar’.
  7. Llene el formulario que le aparece: departamento, ciudad, medio de pago, banco o entidad para la transacción, tipo de cuenta y número de cuenta.
  8. Haga clic en ‘Registrar solicitud’.

Al concluir, le saldrá el siguiente aviso:

Medios de pago para retiro de cesantías en Porvenir

La entidad informa que los afiliados pueden recibir su pago a través de cheque, efectivo, billeteras digitales (Daviplata, Nequi, Dale!) o el pago directo a una universidad en caso de ser para estudio.

Consultar el saldo de las cesantías

  • WhatsApp: a través de este servicio se mensajería en línea puede realizar el proceso.
  • Chat Porvenir: debe seleccionar en el menú la opción ‘consultar saldo’
  • Sucursal virtual: ingrese con el número de su cédula y su contraseña. En caso de no tener usuario o haber olvidado su contraseña podrá crearla/recuperarla.
  • App Porvenir: debe ingresar con su número de cédula y su clave.

