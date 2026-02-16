ANUC Córdoba exige que campesinos sean reconocidos como víctimas de Urrá y reciban acciones

Montería

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el departamento de Córdoba ha radicado una propuesta sin precedentes frente a la crisis climática que golpea al departamento.

El gremio anunció que solicitará formalmente que los productores y campesinos afectados por las recurrentes inundaciones en los municipios que integran la cuenca del río Sinú sean reconocidos oficialmente bajo la figura de víctimas de Urrá.

Según el presidente de la asociación en Córdoba, Rosmy Rojas, esta petición se fundamenta en que la operación de la represa ha generado una violación sistemática de derechos humanos desde que inició sus funciones.

Violación al derecho a la alimentación y reparación colectiva

Rojas sostiene que el principal derecho vulnerado es la alimentación, debido a que el río Sinú perdió su capacidad histórica como productor de bocachico.

Esta situación ha impactado drásticamente a la población pesquera y a las familias campesinas que dependían de la pesca como su principal fuente de ingresos y sustento. Por ello, la ANUC busca que el Gobierno Nacional reconozca a estas comunidades y establezca un plan de reparación colectiva que incluya no solo a los campesinos de la cuenca, sino también a las comunidades indígenas, recordando que estas fueron las primeras víctimas documentadas desde el nacimiento del proyecto.

Democratización de acciones como medida de fondo

Lo más llamativo de la solicitud radica en el mecanismo de compensación propuesto por la asociación para resarcir el daño a las comunidades que habitan en el río Sinú.

Rosmy Rojas plantea que la reparación debe pasar por democratizar las acciones de la represa Urrá. La propuesta técnica consiste en que los campesinos reconocidos como víctimas, dentro de su plan de reparación, sean formalmente integrados como accionistas de la compañía.

Para la organización, las ayudas humanitarias convencionales son insuficientes, y solo la participación en la propiedad de la generadora garantizaría una solución estructural a la pérdida de esperanza de ingresos de los habitantes rurales.

Hacia un debate sobre la responsabilidad hidroeléctrica

La iniciativa busca cobijar a miles de pequeños productores que asumen los costos ambientales y sociales de la represa.

Rojas argumenta que el reconocimiento como víctimas permitiría acceder a marcos legales de reparación mucho más robustos, transformando la relación entre la empresa y la comunidad. Al solicitar que los campesinos sean tratados como accionistas, se pone sobre la mesa la necesidad de evaluar los protocolos de operación de Urrá y su impacto en la seguridad alimentaria de Córdoba.

Por ahora, la ANUC Córdoba se encuentra consolidando los argumentos para elevar esta petición a las instancias nacionales, esperando que la reparación colectiva sea el inicio de un cambio en el manejo de la cuenca del río Sinú.