Judicializan a seis presuntos integrantes del Clan del Golfo en el sur de Córdoba

Judicializan a seis presuntos extorsionistas del Clan del Golfo en el sur de Córdoba. Foto: Fiscalía.

Montería

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de seis presuntos integrantes de la subestructura Rubén Darío Ávila Martínez, del Clan del Golfo que, al parecer, estarían involucrados en extorsiones a población de diferentes municipios de Córdoba.

De acuerdo con la investigación, se trataría de Nelson Manuel Contreras López, alias Pupi; Pedro Juan Miranda Contreras, alias El Grande; Yeison David Vitar Hoyos, alias El Negro; Jorge Armando Garcés Ospina, alias El Mongo; Pamela Fernández Chávez, alias Pamela y James Augusto Araque Viloria, alias Andrés.

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“Un fiscal Gaula de la Seccional Córdoba les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos”, reveló el ente investigador.

Según la Fiscalía, los hoy procesado venían adelantando la actividad delincuencial en zonas como Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, desde 2023 a la fecha.

“El material probatorio da cuenta de que vendrían extorsionando a comerciantes, contratistas, ciudadanos, finqueros, empresarios y empleados de establecimientos comerciales a quienes les exigían sumas de dinero que oscilaban entre los 200.000 y los 7.000.000 de pesos”, señaló el ente acusador.

“Los investigados tendrían roles como cobradores, enlaces y observadores de los lugares y los recorridos de las personas a las cuales les harían las exigencias económicas”, agregó.

Por disposición judicial, a Vitar Hoyos y Miranda Contreras se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que a los demás procesados se les dictó medida de detención domiciliaria.