“Comportamiento inestable del embalse de Urrá mantiene el riesgo de desbordamiento”: PMU en Córdoba

Autoridades activan alerta por niveles del río Sinú: embalse Urrá estaría en riesgo de rebose. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

Frente a los comunicados emitidos por la empresa Urrá desde la madrugada de este 15 de febrero, el Puesto de Mando Unificado Departamental informa que “la cuenca aportante al embalse presenta un comportamiento inestable, registrando incrementos significativos en los aportes de caudal que, en cuestión de horas, tienden a disminuir nuevamente”.

“Aunque se han observado fluctuaciones en los aportes y en las descargas hacia el río Sinú, el PMU advierte que los niveles continúan dentro de un rango crítico, especialmente por la saturación que ya presenta la cuenca aguas abajo, lo cual incrementa el riesgo de desbordamientos”, agregó.

Más información Alerta por aumento de las descargas del embalse Urrá hacia el río Sinú en Córdoba

Tras lo expuesto, las autoridades reiteran la alerta roja para las zonas ribereñas del río Sinú y hacen un llamado urgente para que las medidas preventivas se mantengan activas.

“Este comportamiento variable significa que el riesgo se mantiene por la inestabilidad del caudal. Esta situación exige nuestra máxima atención, debido a que un nuevo aumento podría generar impactos inmediatos aguas abajo”, indicó un vocero del PMU.

Recomendaciones: