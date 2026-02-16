Búsqueda incansable en Canalete: Médico veterinario desaparece tras ser arrastrado por un caño

Montería

La tragedia tocó a la comunidad de brigadistas y voluntarios que atienden la emergencia climática en el departamento de Córdoba.

Los organismos de socorro han intensificado las labores de búsqueda para dar con el paradero de Luis Eduardo Rivero Oviedo, un reconocido médico veterinario oriundo de Sincelejo, de 38 años de edad, quien desapareció el pasado sábado 14 de febrero tras ser arrastrado por la fuerza de un caño en el municipio de Canalete.

El profesional, quien reside en el barrio La Terraza de la capital de Sucre, se encontraba en la zona participando activamente en actividades de apoyo comunitario y atención a animales afectados por las inundaciones que azotan al departamento.

Un rescate fallido ante la fuerza de la naturaleza

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el incidente, la emergencia se desató de forma súbita mientras el médico veterinario cumplía con sus tareas solidarias.

Al percatarse de que Rivero Oviedo estaba siendo succionado por el agua, varios ciudadanos intentaron auxiliarlo desesperadamente. Sin embargo, la violencia de la corriente, producto de las intensas lluvias de los últimos días, terminó por llevárselo ante la mirada impotente de los presentes.

Desde ese fatídico momento, no se ha obtenido ninguna señal sobre su paradero ni se ha logrado recuperar su cuerpo, lo que mantiene en vilo a los equipos de rescate.

Desafíos en las labores de búsqueda

El operativo de localización se desarrolla bajo condiciones difíciles, ya que las fuertes corrientes persisten en los afluentes y canales de Canalete.

El personal de la Defensa Civil, Bomberos y otros grupos de socorro enfrentan el riesgo de nuevos desbordamientos mientras rastrean las riberas del caño. La persistencia de las precipitaciones en el departamento ha dificultado el acceso a ciertos puntos críticos, pero las autoridades han reafirmado su compromiso de no detener la búsqueda hasta encontrar al profesional de la salud veterinaria.

Clamor de una familia y solidaridad gremial

Luis Eduardo Rivero Oviedo es padre de dos niñas pequeñas y un miembro muy querido en su entorno cercano. En Sincelejo, sus familiares, amigos y colegas han iniciado cadenas de oración, pidiendo a la comunidad unirse en un solo clamor para que el veterinario aparezca sano y salvo.

La angustia crece con el paso de las horas, pero la esperanza se mantiene firme entre quienes conocen su vocación de servicio.

La desaparición de Rivero Oviedo pone de presente el inmenso riesgo que enfrentan los voluntarios y profesionales que, en medio de la ola invernal, arriesgan sus vidas para brindar alivio a los damnificados en Córdoba y en otros territorios del Caribe colombiano.