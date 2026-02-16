“No hay motivo de alarma, pero sí de atención y prudencia”: alcalde de Montería sobre embalse Urrá

Montería

A través de la red social X, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, entregó un parte de tranquilidad en medio de la alerta roja que enfrenta el departamento de Córdoba por los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.

Según el mandatario municipal, “ayer (15 de febrero) el embalse de Urrá recibió aportes cercanos a 1.000 m³/s. Como es normal en estos casos, horas después eso se refleja aguas abajo. Hoy el río está en 4,00 m, 20 cm por encima del punto más bajo reciente (3,80 m). Es un comportamiento esperado, pero seguimos vigilando de manera permanente”.

“No hay motivo de alarma, pero sí de atención y prudencia. Seguimos monitoreando y les informaremos cualquier cambio relevante”, agregó el alcalde Kerguelén.

Acciones tendientes a superar la emergencia en el occidente de Montería:

Una de las situaciones que hoy impacta a la ciudad es el estancamiento de aguas que se han empezado a descomponer, generando otras afectaciones que han impactado el alcantarillado en el occidente de la capital de Córdoba. En ese sentido, el alcalde Hugo Kerguelén dijo que hoy se estaría avanzando con el drenaje y las respectivas acciones que busquen superar la emergencia por el rebose de manjoles.

“Hoy los puntos críticos están bajo control, pero seguimos bombeando de manera continua para evacuar el colector matriz que va desde Juan XXIII hasta El Dorado, trabajando junto al canal para liberar esa presión acumulada. Esto no se resuelve de un momento a otro, pero estamos avanzando”, expresó.

“La EBAR La Ribera está operando y la línea de contingencia ha respondido bien. Hoy también iremos a República de Panamá para evaluar cómo reforzar el drenaje del agua que aún permanece en las calles”, puntualizó.

Asimismo, dijo que “tenemos además misión de inspección en la EBAR El Dorado para constatar condiciones e iniciar el plan de activación de bombeo. La meta es tenerla operando esta misma semana. Cuando eso ocurra, podremos apoyar de manera más efectiva el desagüe de inundación y aguas residuales desde El Dorado hasta Los Colores”.

Finalmente, el alcalde sostuvo que este proceso será “progresivo, no es inmediato”.

“Al final de la semana evaluaremos si las condiciones del canal del Poblado permiten instalar los equipos adicionales en la parte baja de El Dorado para evacuar el agua acumulada y reforzar el programa de evacuación y recuperación que estamos ejecutando. Entiendo la angustia de quienes aún tienen agua frente a sus casas. No están solos. Estamos encima del sistema, punto por punto, trabajando sin descanso hasta restablecerlo completamente”, concluyó.