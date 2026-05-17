Caso Yulixa Toloza: Tres enfermeras que trabajaron en centro estética comparecieron ante Fiscalía

Caracol Radio conoció en primicia que tres enfermeras que trabajaron en el centro estético del que desapareció Yulixa Toloza fueron entrevistadas por agentes de policía judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Las mujeres contaron a los investigadores sobre las condiciones laborales, de salubridad e higiene del lugar.

También hablaron sobre quiénes eran las personas que practicaban los procedimientos a los pacientes, esto en medio de la indagación que se abrió por la desaparición de Toloza desde el pasado 13 de mayo.

Precisamente, la Fiscalía y la Policía Nacional están trabajando de manera articulada en la recuperación de los videos de las cámaras de seguridad y en la recolección de elementos materiales probatorios.

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De otro lado, fuentes de la Fiscalía confirmaron que el propietario del vehículo en el que habría sido transportada Yulixa Toloza se presentó y fue entrevistado por agentes de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Esto, luego de que se revelara el video de una cámara de seguridad que muestra cómo la mujer fue sacada del centro estético.

También se conoció que se activaron de manera simultánea la alerta rosa y el mecanismo de búsqueda urgente para adelantar todas las actividades tendientes a dar con el paradero de la mujer.

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