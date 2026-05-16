“Estamos articulados para garantizar la seguridad del certamen electoral”: Policía en Córdoba. Foto: Policía Metropolitana de Montería.

Montería

Tras un reciente Comité de Seguimiento Electoral, las autoridades del departamento de Córdoba insistieron en que las garantías de seguridad estarían dadas para la jornada prevista para el próximo 31 de mayo.

Según lo indicado, el departamento contaría con un robusto dispositivo conformado por más de 1.000 uniformados.

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“Estamos articulados para garantizar el certamen electoral del 31 de mayo. Es un reto que asumimos con trabajo, disciplina y entrega. Hemos revisado diferentes situaciones para garantizar la jornada y para que la ciudadanía pueda votar con seguridad, transparencia y confianza”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz.

De acuerdo con los reportes históricos de la Defensoría del Pueblo, en Córdoba se mantiene el riesgo electoral alto en municipios como Ayapel, La Apartada, Montelíbano, San José de Uré y Tierralta, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales.