PMU mantiene alerta roja en los ríos Sinú, Canalete y la cuenca baja del San Jorge en Córdoba

Montería

De acuerdo con el reciente reporte oficial emitido por el Ideam al Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Montería, el departamento de Córdoba se mantiene en alerta roja en sus principales ríos debido a las actuales condiciones hidrológicas.

“Por un lado, persiste la alerta roja en las cuencas de los ríos Sinú y Canalete, así como en la cuenca baja del río San Jorge, lo que representa un alto nivel de riesgo para las comunidades asentadas en zonas ribereñas, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones”, explicó la administración departamental.

“De igual manera, se informó que continúa la alerta amarilla en la cuenca alta del río San Jorge, como el viernes, 13 de febrero, lo que exige mantener el monitoreo permanente ante posibles cambios súbitos en el comportamiento del afluente”, agregó.

Pronóstico de lluvias en Córdoba:

“En cuanto a las condiciones meteorológicas, el Ideam prevé la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en la zona centro y sur del departamento, entre la noche del sábado (14 de febrero) y el próximo lunes (16 de febrero), lo cual podría incidir en el incremento de caudales y el comportamiento de los ríos”, puntualizó la Gobernación de Córdoba.

Asimismo, se informó que “aunque hemos avanzando en acciones de mitigación y atención en diferentes municipios, las alertas se mantienen y el riesgo persiste, por lo que es fundamental que las comunidades continúen tomando medidas preventivas”.

Llamado a las comunidades ribereñas, en zonas de riesgo e históricamente inundables:

• Acatar las recomendaciones de los organismos de socorro y autoridades locales.

• Evacuar de manera preventiva si se encuentran en zonas vulnerables.

• Estar atentos a cualquier aumento repentino en los niveles de los ríos.

• Mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de alcaldías municipales, organismos de socorro y gobernación de Córdoba.