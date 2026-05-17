Intensifican campañas de sensibilización en vías ante alta accidentalidad en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

Las autoridades intensificaron la presencia en las vías del departamento de Córdoba ante la alta accidentalidad que enfrenta esta sección del país en lo que va corrido del año 2026. El pasado 16 de mayo se registró un siniestro que dejó a una persona muerta en la ruta Buenavista - La Apartada.

Pese a lo indicado, las campañas se adelantan en el corredor vial Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y Chinú, donde el objetivo sería “reducir la siniestralidad y proteger la vida”.

“Las autoridades de tránsito del departamento de Córdoba nos encontramos desplegadas en diferentes puntos viales entre Montería y Chinú, realizando campañas de sensibilización y controles operativos. Durante este puente festivo logramos sensibilizar a más de 500 actores viales en Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y Chinú. En Córdoba la sensibilización y el control salvan tu vida”, afirmó el secretario de Tránsito departamental, Reinaldo Martínez.

Más de 100 personas han muerto por accidentes tránsito en lo que va corrido del año en Córdoba.