El 91% de los colegios públicos de 27 municipios volverán a clases en Córdoba

Montería

A través de un extenso comunicado, la Gobernación de Córdoba informó que una evaluación técnica realizada en el marco de la emergencia que vive el departamento determinó que existirían las condiciones para reanudar la prestación del servicio educativo en todos los establecimientos educativos oficiales de los 27 municipios no certificados de esta sección del país, a partir del próximo lunes 16 de febrero.

“Se evaluó la situación en cada uno de los municipios no certificados, para lo cual se pidió formalmente la información a los secretarios de Educación municipales y directivos docentes para la toma de decisiones administrativas. Como resultado de este ejercicio, la Secretaría de Educación Departamental evidenció que el 91% de los establecimientos educativos tiene las condiciones mínimas para reanudar la prestación del servicio educativo en las aulas el próximo lunes”, informó la administración departamental.

“Para el 9% restante se modificó calendario académico, en el sentido de adelantar la semana de desarrollo institucional que está establecida para el mes de junio, y que se desarrollará en este caso entre el 16 y el 22 de febrero de 2026”, agregó.

Asimismo, se indicó que la próxima semana se volverán a evaluar las condiciones de infraestructura y vías de acceso, con el fin de determinar si los niños, niñas y jóvenes de estos colegios pueden retornar a sus actividades en las aulas.

“Durante este periodo, los establecimientos educativos afectados deben formular planes de recuperación de clases, estrategias pedagógicas y acciones de flexibilización curricular, con el fin de asegurar la continuación del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes durante la emergencia”, informó la secretaria de Educación (e), Ángela Muñoz.

Las instituciones educativas en las cuales se modificó el calendario académico son:

1. Cereté - Institución Educativa de Severa (Rural)

2. Los Córdobas - Institución Educativa El Ébano (Rural)

3. Los Córdobas - Institución Educativa Santa Rosa de la Caña (Rural)

4. Los Córdobas - Institución Educativa El Minuto de Dios (Rural)

5. Montelíbano - Institución Educativa San José (Rural)

6. Pueblo Nuevo - Institución Educativa Cintura (Rural)

7. San Bernardo del Viento - Institución Educativa El Chiqui (Rural)

8. San Bernardo del Viento - Institución Educativa Trementino (Rural)

9. San Bernardo del Viento - Institución Educativa Sicara Limón (Rural)

10. San Bernardo del Viento - Institución Educativa Isla de Los Milagros (Rural)

11. San Pelayo - Institución Educativa Santa Teresita (Rural)

12. San Pelayo - Institución Educativa José Antonio Galán (Urbana)

13. San Pelayo - Institución Educativa Valparaíso (Rural)

14. San Pelayo - Institución Educativa Divino Niño La Madera (Rural)

15. San Pelayo - Institución Educativa Morrocoy (Rural)

16. San Pelayo - Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús (Rural)

17. San Pelayo - Institución Educativa Buenos Aires (Rural)

18. San Pelayo - Institución Educativa Simón Bolívar Sabana Nueva (Rural)

19. Tierralta - Institución Educativa El Paraíso (Rural)

20. Tierralta - Institución Educativa Pueblo Nuevo (Rural)

21. Tierralta - Institución Educativa Primero de Mayo (Rural)

22. Tierralta - Institución Educativa El Carmen de Saiza (Rural)

23. Tierralta - Institución Educativa Batata (Rural)

24. Tierralta - Institución Educativa Nueva Platanera (Rural)

25. Tierralta - Institución Educativa Nueva Unión (Rural)

26. Tierralta - Institución Educativa Las Delicias (Rural)

Las inundaciones han mantenido a más de 200.000 estudiantes fuera de las aulas de clases en el departamento de Córdoba.