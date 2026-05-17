Lluvias e intensos vientos dejaron sin energía eléctrica a varios municipios de Córdoba y Sucre

Montería

De experimentar sensaciones térmicas que alcanzaban los 49°C, los departamentos de Córdoba y Sucre despertaron este este 17 de mayo con temperaturas que no excedían los 25°C tras las fuertes lluvias e intensos vientos que afectaron la prestación del servicio de energía eléctrica en varios municipios de estas zonas del Caribe colombiano.

“En Córdoba se presentan novedades en los municipios de Buenavista y Planeta Rica, especialmente en las poblaciones de Belén, Centro Alegre, El Varal, Piza y Pica Pica. Adicionalmente, se encuentra fallada la línea 533, situación que mantiene sin servicio a los municipios de San Bernardo del Viento y Moñitos”, informó Afinia.

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“En Montería también se registran afectaciones por las fuertes lluvias y brisas en sectores de la margen izquierda como Juan XXIII, Minuto de Dios, La Esmeralda, Villanueva, Villarreal, El Dorado, Casita Nueva, La Esperanza y El Amparo, entre otros. Asimismo, se presentan eventos en circuitos que impactan sectores de Buenavista, Vallejo, Rancho Grande, Mi Ranchito, La Vid, Los Ébanos, Caracolí, El Níspero y Puente 1; el corregimiento Los Garzones; sectores de Canalete como El Tomate, Popayán, El Guineo y Las Pavas; zonas rurales de Montería; Nuevo Paraíso y San Rafael; así como la zona urbana y rural de Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas”, agregó.

Mientras, en el departamento de Sucre, las afectaciones se registraron en la zona rural de Majagual y Sucre Sucre.

“Nuestros equipos técnicos avanzan en labores de inspección y maniobras para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y de manera segura para todos los usuarios”, concluyó la empresa operadora del servicio de energía eléctrica.