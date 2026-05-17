Ejército destruyó cinco laboratorios para el procesamiento de coca en Antioquia y Córdoba

Ejército destruyó cinco laboratorios para el procesamiento de coca y tres semilleros en Antioquia y Córdoba. Foto: Ejército.

Montería

Operativos liderados por soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, Antioquia y Córdoba terminaron con la destrucción de cinco laboratorios para el procesamiento de coca.

La primera acción militar se habría adelantado en la vereda Santa Inés, en el municipio de Valdivia, Antioquia. “En el sitio, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles hallaron una estructura rústica con 50 galones de amoniaco líquido, 200 galones de ACPM, canecas, cal, cemento, una fumigadora, entre otros elementos e insumos para el procesamiento de pasta base de coca; asimismo, fueron ubicados 3 semilleros con 1.500 plántulas de hoja de coca”, informaron las autoridades.

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Según se pudo establecer, “este laboratorio ilegal sería empleado para el financiamiento de la Estructura GAOr 36 y con su destrucción se genera una afectación económica de 25 millones de pesos, además se estarían dejando de producir 5.000 dosis del estupefaciente”.

“En una segunda operación registrada en el municipio de Tierralta, Córdoba, tropas del Batallón de Infantería Liviana N° 33 Junín destruyeron de forma controlada 4 laboratorios, en los cuales fueron encontrados 300 kilos de cal, 50 kilos de urea, 442 galones de gasolina, 1270 galones de ACPM y 100 galones de amoniaco”, puntualizaron las fuerzas militares.

“En este caso, mencionados centros de producción estarían al servicio de la subestructura Javier Yepes Cantero del Cartel del Clan del Golfo, y con este resultado se logra debilitar sus finanzas en cerca de 30 millones de pesos”, agregaron.

De acuerdo con lo establecido, en medio de los operativos no se habrían logrado capturas.