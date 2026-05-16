Autoridades ambientales adoptan medidas restrictivas para el uso eficiente del agua en Córdoba

Montería

A través de la Resolución N° 0721, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) adoptó un conjunto de medidas preventivas y restrictivas frente a la alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y el año 2027.

“La medida más urgente prohíbe el uso de agua de acueductos o fuentes hídricas para actividades como el llenado de piscinas, riego de jardines y calles, lavado de vehículos con manguera sobre vías públicas y lavado de fachadas o parqueaderos. Igualmente, quedó suspendida de manera temporal la expedición de permisos de emisiones atmosféricas para quemas abiertas controladas en áreas rurales, y se prohíbe toda forma de quema abierta dentro de la jurisdicción, incluyendo rastrojos, pastizales y residuos agrícolas”, estableció la autoridad ambiental.

En ese sentido, la CAR – CVS detalló que “la decisión se fundamenta en reportes científicos de alto nivel. Según el IDEAM, en su Comunicado Especial No. 041 del 10 de abril de 2026, la probabilidad de que se consoliden condiciones tipo El Niño hacia finales del segundo semestre supera el 90%, con anomalías de temperatura proyectadas por encima de 1,5 °C. Por su parte, la NOAA advirtió desde el 9 de abril que la transición hacia el fenómeno podría iniciar entre mayo y julio de este año”.

“En materia hídrica, la resolución declara el consumo humano como uso prioritario del agua, restringe la captación para carro tanques no autorizados y prohíbe de manera permanente el uso de aguas superficiales en hornos de coquización. Los municipios tendrán 30 días calendario para reportar a la CVS fuentes alternas de abastecimiento en caso de desabastecimiento”, agregó.

Tras lo expuesto, el director de la CAR – CVS, Orlando Medina, sostuvo que en estos momentos de alerta se requiere con urgencia la activación de los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo para mitigar el impacto de cualquier evento que puedan originar las condiciones climáticas.

“Hay que dar prioridad al consumo humano del preciado líquido. Adicionalmente a esto, hacer un uso eficiente también de la energía. Es por esto que la autoridad ambiental activa los comités municipales de gestión del riesgo para trabajar articuladamente con los municipios y trabajar con la Gobernación de Córdoba”, precisó.

Asimismo, señaló que “la autoridad ambiental también estará haciendo un monitoreo constante en la parte rural de nuestro departamento para prevenir incendios forestales. Adicionalmente a eso, en el sector agropecuario es importante que se tengan limpios todos los reservorios, los aljibes, las represas, para que puedan almacenar agua en estas últimas lluvias del mes de mayo”.

Finalmente, la autoridad ambiental advirtió que “el incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a medidas sancionatorias conforme a la Ley 1333 de 2009. La resolución permanecerá vigente hasta que el IDEAM certifique la normalización de las condiciones climáticas”.

Cabe recordar que el 50% del departamento se encuentra en alerta por riesgo de incendios forestales. En la actualidad, Córdoba ha experimentado sensaciones térmicas que han alcanzado los 49°C.