La SAE recuperó dos inmuebles ocupados de manera irregular; uno era de Griselda Blanco en Medellín

Medellín

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó dos procedimientos que permitieron la recuperación de inmuebles que hacen parte de un proceso de extinción de dominio en procesos que involucran a Griselda Blanco “La Vida Negra”, cofundadora del cartel de Medellín, y a José Aldemar Moncada Moncada, alias “El Chatarrero”. Uno ubicado en el barrio El Nogal y el otro en el sur de Medellín, que según la entidad eran ocupados de manera irregular.

El primer inmueble de Griselda Blanco ubicado en la comuna de Belén fue recuperado, ya que, según la SAE, había sido subarrendado sin consentimiento y allí funcionaba un ancianato, por lo que los adultos mayores fueron desalojados.

“Durante varios meses, la entidad intentó concretar una entrega voluntaria del inmueble, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de las personas que permanecían allí. Sin embargo, ante la imposibilidad de lograr la restitución, funcionarios de la Territorial Occidente de la SAE adelantaron la diligencia de recuperación material el pasado 14 de mayo de 2026”, dijo en un comunicado.

Agrega que esta casa tenía una sentencia de extinción de dominio desde el 2017, ya que habría sido adquirida por la denominada “Viuda Negra” con dineros del narcotráfico, utilizando terceros y familiares para esa consecución.

El otro inmueble es una mansión ubicada en El Poblado, sur de la capital antioqueña. Se trata de un área de más de 2 mil metros cuadrados que pertenecería a José Aldemar Moncada Moncada, alias “El Chatarrero”, y había entrado en dominio de la SAE desde el 2012, pero en 2025, tras una visita de la entidad, observaron una preocupación irregular, por lo que este 15 de mayo fue desalojado y recuperado.

Alias Chatarrero es “señalado como uno de los principales lavadores de dinero del narcotráfico en Colombia. Las investigaciones adelantadas por las autoridades lo vincularon con estructuras de ocultamiento de bienes, adquisición de propiedades de alto valor y movimientos financieros asociados a redes criminales dedicadas al lavado de activos”.

Agrega que continuarán en la labor de inspección y recuperación de bienes que son administrados por la SAE, pero que se les está dando un uso irregular.