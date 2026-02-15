Liga colombiana: Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Millonarios y empate del Medellín

Los jugadores de Millonarios festejan el triunfo ante Llaneros / Twitter: @MillosFCOficial.

Este sábado comenzó la séptima fecha de la Liga colombiana, jornada que dio inicio con el juego Millonarios Vs. Llaneros en El Campín. La fecha se extenderá hasta el próximo miércoles, con el juego Junior Vs. América.

Millonarios 2-1 Llaneros

Millonarios derrotó 2-1 a Llaneros en el estadio El Campín, sumando su segundo triunfo consecutivo. Los goles del equipo bogotano fueron obra de Rodrigo Contreras y de Leonardo Castro; por la visita descontó Luis Miranda.

Medellín 1-1 Pereira

En el Atanasio Girardot, Medellín y Pereira empataron 1-1. La visita se adelantó con gol de Marco Pérez; Léider Berrio empató para el local. El Poderoso se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Francisco Chavera.

Pasto 1-1 Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá empataron 1-1 en el estadio Departamental Libertad. Carlos Vivas abrió el marcador para el local con un insólito autogol; la visita empató las acciones con Larry Vásquez.

Tabla de posiciones de la Liga 2026-I

Partidos de la fecha

Domingo 15 de febrero

[4:20PM] Tolima Vs. Once Caldas

[6:30PM] Cali Vs. Nacional

[8:30PM] Fortaleza Vs. Chicó

Martes 17 de febrero

[4:00PM] Alianza FC Vs. Cúcuta

[6:00PM] Jaguares Vs. Santa Fe

Miércoles 18 de febrero

[7:30PM] Junior Vs. América

