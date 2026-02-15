🔴EN VIVO | Tolima vs. Once Caldas, siga el minuto a minuto del juego de la Liga

Tolima y Once Caldas es uno de los partidos más llamativos para está jornada dominical en la ciudad de Ibagué, si bien el cuadro vinotinto y oro está dentro de los ocho primeros, los resultados no lo han acompañado. Ha ganado dos partidos, ha empatado en tres ocasiones, y cuenta con una derrota. El último partido que tuvo previo a enfrentarse contra el Blanco Blanco, fue su visita a Bucaramanga en donde empato 0-0.

Once Caldas está dos puestos arriba del Tolima, ocupando la quinta casilla de la tabla. Luego de ganar en su último partido, venciendo por 2-1 al vigente campeón de liga al Junior. Además, ese resultado permitió que Once Caldas se mantenga como uno de los tres invictos que quedan en esta edición de liga 2026-1.

Historial entre ambos equipos

De las últimas cinco visitas del Once Caldas a la ciudad de Ibagué, empató en dos ocasiones y perdió en tres ocasiones. Su última visita al Manuel Murillo Toro, fue derrotado 2-0 con goles de Gustavo Lencina y Jersson Gonzalez.

Convocados de Tolima

Convocados de Once Caldas

Siga el minuto a minuto