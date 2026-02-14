🔴EN VIVO Falcao, titular en Millonarios ante Llaneros
El equipo bogotano buscará mejorar su producción ofensiva con un ataque de lujo: Radamel Falcao García.
Millonarios vuelve a presentarse ante su gente con una misión clara: empezar a convencer. Este sábado 14 de febrero, el cuadro embajador recibirá a Llaneros en El Campín por la fecha 7 de la Liga 2026, en un partido que llega con presión para los azules, pero también con una noticia que ilusiona a la hinchada: Radamel Falcao García será titular.
La gran apuesta del cuerpo técnico estará enfocada en el frente de ataque. En un movimiento que marca intención ofensiva desde el primer minuto, los tres delanteros serán inicialistas, con Falcao como referente principal, acompañado por nombres de peso que buscan devolverle contundencia al equipo capitalino.
El contexto no es menor. Millonarios llega a esta jornada con el foco puesto en mejorar su rendimiento de cara al arco, una de las principales inquietudes en el inicio del torneo. Por eso, el Campín aparece como el escenario ideal para intentar despegar y construir una racha positiva, respaldado por su público y con un tridente ofensivo que promete emociones.
Del otro lado estará Llaneros, que aterriza en Bogotá con un panorama más tranquilo y confianza tras sumar puntos importantes en jornadas recientes. Su plan sería resistir con orden, apostar por un bloque sólido y aprovechar cualquier desconcentración para incomodar a un Millonarios que saldrá obligado a proponer.
Horario del partido Millonarios vs Llaneros
• Colombia: 4:30 pm
Detalles del compromiso
• Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026
• Estadio: Nemesio Camacho El Campín
• Ciudad: Bogotá, Colombia
• Torneo: Liga 2026 – Fecha 7
Con Falcao desde el arranque y un ataque completamente ofensivo, Millonarios buscará que esta tarde sea el punto de quiebre. El Campín espera… y la hinchada también.
Siga acá la transmisión del partido:
Siga acá el minuto a minuto del partido:
Tiro libre peligroso al borde del área
Posiblilidades de peligro para Llanberos.
Tiro de esquina
Tiro lejano de Leonardo Castro y es tiro de esquina a favor de Millonarios.
No junta pases Millonarios
No busca la posesión el local.
Otro tiro de esquina
Ataca el visitante por la falta de efectividad en la mitad de la cancha por parte de Millonaarios.
PORTERO SEGURO
Tiro de esquina para la visita pero sale bien el portero Novoa.
Tiro de esquina para Millonarios
Peligro desde las alturas.
Tercera amarilla para el visitante
Daniel Mantilla se gana la amonestación,
Presión capitalima
INtenta reaccionar Llaneros.
Prinera del partido para Llaneros
Tangana en la mitad de la cancha y Francisco Neza es anobestado
GOOOOOOL DE MILLONARIOS
Rodrigo Contreras marca el primero.
Inicia el partido
Ya rueda el balón.
¡Nóminas confirmadas!
