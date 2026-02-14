🔴EN VIVO Falcao, titular en Millonarios ante Llaneros

BOGOTA, COLOMBIA - FEBRUARY 8: Radamel Falcao of Millonarios walks in the field during a Liga Colombiana match between Millonarios and La Equidad at Estadio El Campin on February 8, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Santiago Arenas/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Millonarios vuelve a presentarse ante su gente con una misión clara: empezar a convencer. Este sábado 14 de febrero, el cuadro embajador recibirá a Llaneros en El Campín por la fecha 7 de la Liga 2026, en un partido que llega con presión para los azules, pero también con una noticia que ilusiona a la hinchada: Radamel Falcao García será titular.

La gran apuesta del cuerpo técnico estará enfocada en el frente de ataque. En un movimiento que marca intención ofensiva desde el primer minuto, los tres delanteros serán inicialistas, con Falcao como referente principal, acompañado por nombres de peso que buscan devolverle contundencia al equipo capitalino.

El contexto no es menor. Millonarios llega a esta jornada con el foco puesto en mejorar su rendimiento de cara al arco, una de las principales inquietudes en el inicio del torneo. Por eso, el Campín aparece como el escenario ideal para intentar despegar y construir una racha positiva, respaldado por su público y con un tridente ofensivo que promete emociones.

Del otro lado estará Llaneros, que aterriza en Bogotá con un panorama más tranquilo y confianza tras sumar puntos importantes en jornadas recientes. Su plan sería resistir con orden, apostar por un bloque sólido y aprovechar cualquier desconcentración para incomodar a un Millonarios que saldrá obligado a proponer.

Horario del partido Millonarios vs Llaneros

• Colombia: 4:30 pm

Detalles del compromiso

• Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

• Estadio: Nemesio Camacho El Campín

• Ciudad: Bogotá, Colombia

• Torneo: Liga 2026 – Fecha 7

Con Falcao desde el arranque y un ataque completamente ofensivo, Millonarios buscará que esta tarde sea el punto de quiebre. El Campín espera… y la hinchada también.

