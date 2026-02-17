EN VIVO | Alianza vs. Cúcuta: Siga el minuto a minuto del partido de la Liga colombiana

Alianza Valledupar y Cúcuta Deportivo en la jornada 7 de la Liga colombiana, ambos equipos llegan con hambre de sumar una victoria en esta jornada de liga. Alianza ha disputado sólo cinco partidos hasta el momento y es el equipo con más bajo rendimiento en la liga.

Entre las cosas positivas que puede presumir el cuadro de Valledupar, es que todavía no conoce la derrota en condición de local, ya que igualó en los dos compromisos que afrontó en casa en esta campaña de liga.

El cuadro Motilón perdió cuatro de los seis partidos que jugó desde su regreso a Primera División, el mayor problema que tiene el equipo de Cúcuta es la defensa. Para poder seguir manteniendo la categoria deberá sumar de a tres puntos lo más antes posible y ese es el objetivo del nuevo entrenador, Richard Páez, quien asumió la semana pasada ante la salida de Nelson Flórez.

Posible titular de Alianza

Johan Wallens, Eduardo Banguero, Juan Viveros, Pedro Franco, Jhildrey Lasso, Carlos Esparragoza, Jair Castillo, Felipe Pardo, Wiston Fernández, Jesus Munoz, Francesco Fiorelli

Posible titular de Cúcuta

Juan David Ramirez, Yair Abonia, Sebastián Rodríguez, Diego Calcaterra, Mauricio Duarte, Kevin Londoño, Víctor Mejía, Eduar Arizalas, Lucas Ríos, Frank Castañeda, Jonathan Agudelo

