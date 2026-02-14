🔴EN VIVO DIM Vs. Pereira: Siga acá la transmisión del partido

Independiente Medellín y Deportivo Pereira se verán las caras este sábado en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga 2026. El compromiso aparece como una oportunidad clave para el DIM, que viene de un triunfo revitalizador, y como una prueba de carácter para el Pereira, que atraviesa un momento preocupante y llega con la obligación de reaccionar.

El “Poderoso de la Montaña” aterriza en esta jornada con mejores sensaciones tras imponerse 3-1 ante Cúcuta Deportivo como visitante, resultado que le permitió cortar un arranque irregular y recuperar confianza. Más allá del marcador, el equipo mostró una cara distinta: mayor equilibrio en la mitad, mejor conexión ofensiva y una efectividad que había sido el gran tema en las primeras fechas.

La idea del conjunto antioqueño es clara: ratificar esa mejoría en casa, sumar tres puntos y meterse con fuerza en la pelea por los ocho, un objetivo que no admite tropiezos en esta etapa del torneo.

En contraste, Deportivo Pereira vive el lado más duro del campeonato. Sin victorias en lo que va del certamen y con derrotas consecutivas, el equipo matecaña viaja a Medellín con la presión al límite. Los problemas defensivos, la falta de generación de juego y el golpe anímico de los últimos resultados han dejado al club en una posición incómoda, donde cada partido se siente como una final.

Un historial que favorece al Medellín

Más allá del presente, los números recientes también inclinan la balanza hacia el DIM. En los últimos enfrentamientos directos, Medellín ha sido superior, imponiéndose en la mayoría de duelos ante el conjunto risaraldense.

Además, el Atanasio Girardot ha sido un terreno especialmente complejo para Pereira: en los cruces más recientes en Medellín, el equipo rojo suele marcar diferencias y aprovechar el empuje de su hinchada.

Otro dato que refuerza esa tendencia es que el DIM acostumbra a pegar primero en este duelo, abriendo el marcador en la gran mayoría de los últimos partidos frente a Pereira, un factor que puede ser determinante si el visitante llega con dudas y ansiedad.

Mientras Medellín busca consolidarse y despegar definitivamente en la tabla, Pereira llega con la urgencia de frenar la caída antes de que el torneo se le vaya de las manos. Por presente, contexto y estadísticas, el DIM parte como favorito, pero el fútbol colombiano suele castigar los excesos de confianza.

En el Atanasio se juega más que tres puntos: para uno, la confirmación de la levantada; para el otro, la última llamada para no hundirse desde temprano en la temporada.

Siga acá la transmisión del partido:

Siga acá el minuto a minuto del partido: