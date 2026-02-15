🔴EN VIVO Pasto vs. Internacional de Bogotá: duelo directo por la cima del campeonato

La Liga 2026 tendrá este sábado uno de los partidos más atractivos de toda la jornada. Deportivo Pasto recibirá a Internacional de Bogotá en el estadio Departamental Libertad, en un duelo que no solo promete intensidad, sino que llega con un ingrediente especial: se enfrentan primero contra segundo, con el liderato en juego.

Pasto atraviesa un gran momento futbolístico y llega respaldado por su rendimiento como local, condición en la que ha sabido imponer ritmo, orden y contundencia. El conjunto volcánico ha convertido el Libertad en un escenario complejo para cualquier visitante, y esta vez tendrá la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante el líder del campeonato.

Al frente estará Internacional de Bogotá, la gran sorpresa del torneo y dueño del primer lugar. El equipo capitalino buscará sostener su posición en una plaza históricamente difícil, donde la altura, el clima y la presión del estadio suelen marcar diferencia. Su reto será mantener la solidez que lo ha llevado a la cima y responder en un partido de máxima exigencia.

En Pasto, la expectativa pasa por nombres propios como Andrey Estupiñán, quien ha sido determinante en las últimas fechas y aparece como una de las principales cartas ofensivas para intentar tumbar al puntero.

Con ambos equipos peleando arriba y con estilos que se han vuelto efectivos en este inicio de temporada, el choque en el sur del país se perfila como una auténtica “final adelantada” por el primer puesto.

Detalles del compromiso

• Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

• Estadio: Departamental Libertad

• Ciudad: Pasto, Nariño

• Torneo: Liga 2026 – Fecha 7

El liderato está en juego y el Libertad será el escenario perfecto para una noche de alto voltaje en el fútbol colombiano.

Siga acá EN VIVO, el minuto a minuto del partido.