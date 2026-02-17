Jaguares vs. Santa Fe, detenido por condiciones climáticas

Jaguares e Independiente Santa Fe se enfrentan en la séptima jornada de la Liga BetPlay en el estadio Jaraguay de Montería. Los dos separados solo por una posición en la tabla y con la misma urgencia de conseguir los tres puntos en la fecha de este martes.

El equipo de Pablo Repetto llega al encuentro luego de una dolorosa derrota ante América de Cali 1-0 en el Pascual Guerrero que lo envió al puesto 14 con solo siete puntos, los mismos de su rival que en la sexta jornada c ayó goleado 5-0 ante el Boyacá Chicó.

