Jaguares vs. Santa Fe, detenido por condiciones climáticas
El equipo bogotano espera volver al triunfo que le ha sido esquivo en las últimas jornadas.
Jaguares e Independiente Santa Fe se enfrentan en la séptima jornada de la Liga BetPlay en el estadio Jaraguay de Montería. Los dos separados solo por una posición en la tabla y con la misma urgencia de conseguir los tres puntos en la fecha de este martes.
El equipo de Pablo Repetto llega al encuentro luego de una dolorosa derrota ante América de Cali 1-0 en el Pascual Guerrero que lo envió al puesto 14 con solo siete puntos, los mismos de su rival que en la sexta jornada c ayó goleado 5-0 ante el Boyacá Chicó.
El juego está detenido (Independiente Santa Fe).
Falta de Jhon Altamiranda (Jaguares de Córdoba).
Edwin Mosquera (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba).
Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mauricio Castaño (Jaguares de Córdoba).
Helibelton Palacios (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johan Hinestroza (Jaguares de Córdoba).
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Duván Rodríguez (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde la banda derecha que se le va demasiado alto. Asistencia de Yan Mosquera.
Falta de Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe).
Jhonier Viveros (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento