Junior consiguió un triunfo agónico en partidazo contra el América y se metió a los ocho

Junior de Barranquilla consiguió un triunfo clave ante el América de Cali en el cierre de la fecha 7 del fútbol colombiano. El equipo de Alfredo Arias logró una victoria agónica, definiéndose el juego en dos lanzamientos desde el punto penalti.

El equipo de casa abrió el marcador en un lanzamiento desde el punto penalti de Luis Fernando Muriel, quien rompió el cero a los 7 minutos del compromiso.

La visita igualó las acciones rápidamente, a los 28 minutos, con un remate de distancia que Yeison Guzmán que se desvió en el camino y descolocó al portero uruguayo Mauro Silveira.

Cuando el empate parecía un hecho, el árbitro Ferney Trujillo sancionó un nuevo penalti para el Junior a los 90+9 minutos. El cobro lo cambió por gol Teófilo Gutiérrez a los 90+12 minutos.

Junior, con un partido menos, llegó a 12 puntos y se metió al grupo de los ocho. El próximo domingo tendrá una dura visita a Santa Fe. Por su parte, América, también con un juego menos, se quedó con 10 unidades y el domingo recibirá a Jaguares.

Repase acá el minuto a minuto del juego