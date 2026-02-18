Junior consiguió un triunfo agónico en partidazo contra el América y se metió a los ocho
El equipo barranquillero busca regresar al grupo de los ocho mejores del campeonato.
Junior de Barranquilla consiguió un triunfo clave ante el América de Cali en el cierre de la fecha 7 del fútbol colombiano. El equipo de Alfredo Arias logró una victoria agónica, definiéndose el juego en dos lanzamientos desde el punto penalti.
El equipo de casa abrió el marcador en un lanzamiento desde el punto penalti de Luis Fernando Muriel, quien rompió el cero a los 7 minutos del compromiso.
La visita igualó las acciones rápidamente, a los 28 minutos, con un remate de distancia que Yeison Guzmán que se desvió en el camino y descolocó al portero uruguayo Mauro Silveira.
Cuando el empate parecía un hecho, el árbitro Ferney Trujillo sancionó un nuevo penalti para el Junior a los 90+9 minutos. El cobro lo cambió por gol Teófilo Gutiérrez a los 90+12 minutos.
Junior, con un partido menos, llegó a 12 puntos y se metió al grupo de los ocho. El próximo domingo tendrá una dura visita a Santa Fe. Por su parte, América, también con un juego menos, se quedó con 10 unidades y el domingo recibirá a Jaguares.
Repase acá el minuto a minuto del juego
Final del partido, Junior 2, América de Cali 1.
Final segunda parte, Junior 2, América de Cali 1.
¡Gooooool! Junior 2, América de Cali 1. Teófilo Gutiérrez (Junior) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Penalti a favor del Junior. Guillermo Paiva sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Andrés Mosquera (América de Cali) tras una falta dentro del área.
Mauro Silveira (Junior) ha visto tarjeta amarilla.
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrés Mosquera (América de Cali).
Corner,América de Cali. Corner cometido por Juan Ríos.
Cambio en Junior, entra al campo Juan Ríos sustituyendo a Guillermo Celis.
Falta de Guillermo Paiva (Junior).
Kevin Angulo (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yojan Garcés (América de Cali).
Remate rechazado de Jannenson Sarmiento (Junior) remate con la derecha desde el centro del área.
Guillermo Paiva (Junior) ha visto tarjeta amarilla.
Teófilo Gutiérrez (Junior) ha visto tarjeta amarilla.
Marlon Torres (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla.
Andrés Mosquera (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Decisión del VAR: No Fue Penalti Junior.
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Andrés Mosquera (América de Cali).
Cambio en América de Cali, entra al campo José Cavadía sustituyendo a Yeison Guzmán.
Cambio en América de Cali, entra al campo Kevin Angulo sustituyendo a Darwin Machís.
Mateo Castillo (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Joel Canchimbo (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Mateo Castillo (América de Cali).
Yojan Garcés (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Yojan Garcés (América de Cali).
Jermein Peña (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Darwin Machís (América de Cali) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Edwin Herrera (Junior).
Cambio en Junior, entra al campo Teófilo Gutiérrez sustituyendo a Luis Muriel.
Cambio en América de Cali, entra al campo Yojan Garcés sustituyendo a Daniel Valencia.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jean (América de Cali).
Remate fallado por Jannenson Sarmiento (Junior) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Guillermo Paiva.
Remate fallado por Mateo Castillo (América de Cali) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Joel Romero.
Cambio en Junior, entra al campo Guillermo Paiva sustituyendo a Cristian Barrios.
Cambio en Junior, entra al campo Edwin Herrera sustituyendo a Jhomier Guerrero.
Cambio en Junior, entra al campo Jannenson Sarmiento sustituyendo a Jesús Rivas.
Remate fallado por Darwin Machís (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha de libre directo.
Lucas Monzón (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Daniel Valencia (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Lucas Monzón (Junior).
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yimmi Chará (Junior).
Corner,Junior. Corner cometido por Marlon Torres.
Remate rechazado de Joel Canchimbo (Junior) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jesús Rivas.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Joel Romero (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Omar Bertel.
Remate fallado por Cristian Barrios (Junior) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Yeison Suárez con un centro al área.
Remate rechazado de Josen Escobar (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área.
Yeison Guzmán (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luis Muriel (Junior) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Cristian Barrios.
Daniel Valencia (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Remate rechazado de Luis Muriel (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Yimmi Chará.
Falta de Mateo Castillo (América de Cali).
Joel Canchimbo (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Luis Muriel (Junior) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yimmi Chará.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jesús Rivas (Junior) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yeison Suárez.
Falta de Darwin Machís (América de Cali).
Jhomier Guerrero (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Daniel Valencia (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Lucas Monzón (Junior).
Remate fallado por Darwin Machís (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Josen Escobar.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (América de Cali).
Remate fallado por Mateo Castillo (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Joel Canchimbo (Junior).
Falta de Joel Romero (América de Cali).
Joel Canchimbo (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Fuera de juego, América de Cali. Andrés Mosquera intentó un pase en profundidad pero Daniel Valencia estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en América de Cali, entra al campo Joel Romero sustituyendo a Jan Lucumí.
Empieza segunda parte Junior 1, América de Cali 1.
Final primera parte, Junior 1, América de Cali 1.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jan Lucumí (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yeison Guzmán.
Remate fallado por Jhomier Guerrero (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jesús Rivas.
Remate parado por bajo a la izquierda. Luis Muriel (Junior) remate con la derecha desde la banda izquierda. Asistencia de Yeison Suárez.
Remate rechazado de Jhomier Guerrero (Junior) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Junior. Corner cometido por Daniel Valencia.
Remate rechazado de Jermein Peña (Junior) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yeison Suárez con un centro al área.
Corner,Junior. Corner cometido por Rafael Carrascal.
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Falta de Yeison Guzmán (América de Cali).
Jesús Rivas (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Muriel (Junior).
Omar Bertel (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Omar Bertel (América de Cali).
Jhomier Guerrero (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Yeison Guzmán (América de Cali).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Cristian Barrios (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jan Lucumí (América de Cali) remata al poste derecho, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yeison Guzmán.
Remate fallado por Marlon Torres (América de Cali) con un remate desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Yeison Guzmán con un centro al área tras botar una falta.
Jhomier Guerrero (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Yeison Guzmán (América de Cali) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Jhomier Guerrero (Junior).
Remate rechazado de Luis Muriel (Junior) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Guillermo Celis.
Jan Lucumí (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jan Lucumí (América de Cali).
Luis Muriel (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Junior 1, América de Cali 1. Yeison Guzmán (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Josen Escobar.
Remate fallado por Daniel Valencia (América de Cali) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jan Lucumí.
Remate fallado por Darwin Machís (América de Cali) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yeison Guzmán.
Guillermo Celis (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Rafael Carrascal (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Corner,América de Cali. Corner cometido por Yeison Suárez.
Remate rechazado de Mateo Castillo (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yeison Guzmán.
Remate parado por bajo a la izquierda. Darwin Machís (América de Cali) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jan Lucumí.
Corner,Junior. Corner cometido por Omar Bertel.
Remate fallado por Luis Muriel (Junior) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto tras un contraataque.
Remate rechazado de Luis Muriel (Junior) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jermein Peña.
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Joel Canchimbo (Junior).
Falta de Omar Bertel (América de Cali).
Joel Canchimbo (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
¡Gooooool! Junior 1, América de Cali 0. Luis Muriel (Junior) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Decisión del VAR: Penalti Junior.
Penalti cometido por Omar Bertel (América de Cali) con una mano dentro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento