🔴EN VIVO |Cali vs. Nacional: siga la transmisión del partidazo de la fecha 7

El Estadio Deportivo Cali en Palmira será el escenario este domingo 15 de febrero para una nueva edición del tradicional “Clásico de Verdes”, un partido que llega cargado de contexto, tensión y expectativas. Deportivo Cali recibe a Atlético Nacional por la séptima jornada de la Liga 2026-I, en un cruce donde ambos equipos llegan con realidades completamente opuestas.

Mientras Nacional aparece como uno de los equipos con mejor presente del campeonato, el Cali vive días de incertidumbre, con presión interna y externa sobre el proyecto liderado por Alberto Gamero, quien afronta uno de los partidos más delicados desde su llegada al banquillo azucarero.

Nacional llega encendido y con un arma nueva

Atlético Nacional aterriza en el Valle del Cauca con confianza, buenos resultados y un funcionamiento que empieza a consolidarse. Su campaña reciente lo tiene como un equipo sólido, con jerarquía individual y una nómina profunda que le permite rotar sin perder intensidad.

El conjunto verdolaga ha encontrado puntos altos en jugadores como Edwin Cardona, que se ha convertido en el cerebro del equipo, y Alfredo Morelos, quien aporta presencia y peso ofensivo. Además, nombres como Jorman Campuzano y Andrés Román sostienen el equilibrio en la estructura.

Pero sin duda, el gran foco está puesto en un solo nombre: Cristian “Chicho” Arango.

El delantero ya fue incluido oficialmente en convocatoria y todo apunta a que podría sumar sus primeros minutos con la camiseta verde, en un escenario pesado, hostil y con ambiente de clásico. Desde el cuerpo técnico han optado por llevarlo con calma, pero el partido parece ideal para una entrada impactante, sobre todo si el juego se abre en el segundo tiempo.

Deportivo Cali: urgido, presionado y con el técnico en la cuerda floja

En la otra esquina está el Deportivo Cali, que llega golpeado por el rendimiento reciente y con la necesidad urgente de sumar. El equipo no solo necesita una victoria para meterse con más fuerza en la pelea por los ocho, sino también para cortar el ruido que rodea el proceso.

El nombre de Alberto Gamero aparece en el centro del debate: la presión es total y este partido se siente como un examen definitivo. En Palmaseca no solo se juegan tres puntos, se juega la credibilidad del proyecto.

El Cali buscará hacer valer la localía y apelar a la intensidad, el empuje de su gente y el orgullo de clásico, aunque su gran reto será sostenerse defensivamente ante un Nacional que llega con variantes y poder ofensivo.

Un clásico parejo en el historial reciente

Más allá del momento actual, los enfrentamientos recientes entre Cali y Nacional han sido marcados por la igualdad y los marcadores ajustados. En los últimos choques han alternado triunfos y empates, dejando claro que este duelo rara vez se define fácil.

El antecedente más cercano favorece a Nacional, que logró ganar 2-1 en octubre de 2025, pero también está fresco el recuerdo de victorias del Cali en partidos anteriores, demostrando que Palmaseca suele ser un escenario complejo incluso para los equipos más fuertes.

El dato que le mete morbo: Gamero y su historia contra Nacional

Y como si el partido no tuviera suficiente tensión, hay un ingrediente extra que lo vuelve aún más especial: Alberto Gamero tiene historial fuerte contra Atlético Nacional.

Desde hace años, el entrenador samario se ha convertido en una especie de “bestia negra” para el club paisa, especialmente desde su etapa con Tolima y luego con Millonarios, donde acumuló una racha de resultados favorables en enfrentamientos directos.

En los últimos años, Gamero ha logrado complicarle la vida a Nacional con planteamientos tácticos intensos, orden defensivo y equipos que entienden cómo jugarle a los antioqueños. Por eso, este duelo también tiene sabor a reto personal: Nacional quiere ganar, sí, pero también quiere cortar esa tendencia histórica que Gamero les ha impuesto.

Palmaseca: ¿fortín para el Cali o escenario para el golpe verdolaga?

El partido se jugará con un ambiente de final. Cali necesita ganar para respirar y calmar la tormenta. Nacional quiere ganar para seguir firme en la pelea por la punta y confirmar que su buen momento no es casualidad.

Y en medio de todo, queda una pregunta que aumenta la expectativa del clásico:

¿Será este el partido donde debute Cristian “Chicho” Arango… y cambie el rumbo del torneo desde su primer día?

Siga acá la transmisión del partido

Siga acá el minuto a minuto EN VIVO del partido: