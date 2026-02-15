Borja sin filtro: el fichaje que se cayó en Cruz Azul, su sueño Mundialista y la ayuda a Córdoba

Miguel Ángel Borja atraviesa una etapa distinta en su carrera. Hoy, instalado en Emiratos Árabes Unidos como jugador del Al Wasl Football Club, el delantero colombiano habló en entrevista con El VBar Caracol sobre su nueva vida, su compromiso con Córdoba tras la emergencia invernal, su frustrado fichaje por Cruz Azul y su objetivo intacto: volver a la Selección Colombia.

Borja arrancó la charla hablando del difícil momento que vive su tierra natal, Tierra Alta, y el departamento de Córdoba, golpeados por fuertes lluvias y pérdidas materiales. “Esto ha sido muy duro, una emergencia muy grande para todos los cordobeses. Nadie lo esperaba”, dijo el atacante, visiblemente afectado.

El delantero explicó que, además de su carrera, viene liderando una campaña de ayuda desde su fundación, enfocada en niños y familias vulnerables. “Nosotros somos futbolistas, pero ante todo somos personas. Yo nací, me crié en Córdoba… y creo que es mi deber estar presente”, expresó.

Uno de los puntos más importantes de la iniciativa ha sido la apertura de albergues en Montería, usando un centro recreacional propio. “Yo tengo un centro recreacional que se llama El Colibrí y lo abrimos para muchas familias… ahorita mismo hay más de 15, 20 familias”, contó Borja, resaltando que para él este momento le dio sentido a lo que ha construido fuera del fútbol: “Ahora que se presentó esta emergencia ya uno sabe cuál era el propósito de eso”.

Además, Borja confirmó que la campaña incluye una rifa especial con un premio simbólico y muy atractivo: una camiseta de James Rodríguez. “Se nos ocurrió rifar… la camiseta de James que nos la regaló hace poco en la última convocatoria”, señaló, invitando a los colombianos a sumarse: “Es momento de que se pongan la 10 para que se ganen la 10”.

Qué pasó con Cruz Azul: “El cupo era lo más importante y no estaba”

En el plano deportivo, Borja habló por primera vez con detalle sobre el frustrado fichaje por Cruz Azul, operación que parecía cerrada, pero terminó cayéndose de manera inesperada.

Según relató, llegó a México desde el 26 de diciembre con su familia y realizó todo el proceso médico sin problemas. Sin embargo, el obstáculo fue otro: el cupo para inscribirlo. “Yo llegué, hice los exámenes médicos, todo salió bien. Pero bueno, el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado”, explicó.

El delantero reconoció que la situación se volvió insostenible por el tiempo y la incertidumbre: “Ya era la tercera fecha y… se estaba todo saliendo de control. Yo tenía toda mi familia allá”, dijo, agregando que no podía avanzar con su vida personal porque no estaba registrado oficialmente.

Borja también desmintió que la operación se haya caído por decisión técnica. “Eso son especulaciones” , respondió, ante versiones de la prensa mexicana sobre que el entrenador no lo quería. Y defendió su actitud: “Yo llegué y le demostré al profesor con cada entrenamiento las ganas y el deseo con el que llegué”.

Emiratos y el Mundial: Borja no se baja del sueño

Aunque finalmente terminó fichando por el Al Wasl, Borja dejó claro que su decisión siempre tuvo un objetivo: mantenerse competitivo para pelear un cupo al Mundial de 2026.

“Dijimos: creo que es Cruz Azul el equipo que nos va a acercar a pelear ese cupo en la lista del Profe Lorenzo” , explicó, revelando que incluso entrenó por su cuenta desde el 31 de diciembre para llegar en óptimas condiciones.

Ya en Emiratos, aseguró que la liga tiene un nivel más alto del que muchos creen: “Esta es una liga que compite a un alto nivel… un staff técnico de portugueses y brasileños”, comentó.

Y sobre la Selección, fue directo: “Yo creo que sí”, respondió cuando le preguntaron si aún se ve con posibilidades. Además, destacó que Néstor Lorenzo ha convocado jugadores desde esa liga y recordó el respaldo que sintió desde el inicio del proceso: “Desde el primer día que tomó la selección me llamó… y eso para mí tiene un valor y un significado muy importante”.

River, Gallardo y una salida que no fue como quería

Borja también se refirió a su etapa en River Plate, reconociendo que su salida no fue como la soñaba. “No, claro que no”, dijo al ser consultado sobre si se fue como quería.

Sin embargo, defendió su paso por el club, valoró su relación con Marcelo Gallardo y explicó que su rendimiento no dependió únicamente de lo individual: “No fue porque yo no tenía la capacidad, es porque el equipo muchas veces no engranaba y no salían las cosas”.

Además, contó que Gallardo lo sostuvo en un momento clave, incluso cuando él pidió salir a mitad de año : “Por algo no me dejó salir en junio… él me dijo que me necesitaba”.

Finalmente, Borja cerró su ciclo con tranquilidad: “No me arrepiento de haber ido a esa institución… estoy tranquilo con todo lo que viví allá”.

Puertas abiertas en Colombia y su futuro fuera de las canchas

En el tramo final, Borja habló sobre su vínculo con clubes colombianos, dejando claro que mantiene buenas relaciones con instituciones como Nacional y Junior. Sobre el equipo verdolaga, aseguró: “Las puertas quedaron abiertas”, y sobre Junior destacó su cercanía con Fuad Char.

También reveló que está pensando en su futuro más allá del fútbol y ya se prepara académicamente: “Estoy estudiando también como para gerencia deportiva”, dijo, dejando abierta la posibilidad de seguir ligado al deporte desde un rol directivo.

Fe total en la Selección: “Sí se puede hacer historia”

Por último, Borja dejó una reflexión optimista sobre el futuro de la Tricolor, destacando la mezcla entre experiencia y juventud. Incluso se atrevió a ilusionarse con una final.

“Yo soy un hombre de fe… los que tenemos fe sabemos que sí se puede”, expresó. Y cerró con convicción: “Sí se puede llegar a una final, sí se puede hacer historia”.

