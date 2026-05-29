La Selección Colombia regresa al EAFC: Nómina y puntuación de sus jugadores

La Selección Colombia está de vuelta en el EAFC, videojuego más popular de fútbol. Luego de cinco años, el combinado nacional reaparece en el título, tras su clasificación al Mundial del 2026.

FC 26, antes conocido como FIFA, realizó este jueves una actualización en la que sumó nuevas selecciones, todas las clasificadas a la Copa del Mundo que no se encontraban en el juego. Entre ellas, está la presencia del combinado nacional.

Colombia no solo fue incluido en el juego, sino que además cuenta con todas sus licencias, algo que no tenía incluso en su última aparición en el título, cuando estaba presente, pero sin su logo y camiseta oficial.

De igual manera, el videojuego ya tiene actualizada la nómina de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la Copa del Mundo, siendo, claramente, Luis Díaz el mejor jugador del equipo.

Puntuación de los 26 jugadores de la Selección Colombia en el EAFC 26

1) Luis Díaz: 87

2) Daniel Muñoz: 82

3) Dávinson Sánchez: 81

4) Luis Javier Suárez: 80

4) James Rodríguez: 80

6) Jhon Córdoba: 79

6) Juan Camilo Hernández: 79

8) Richard Ríos: 78

8) Jorge Carrascal: 78

10) Jhon Arias: 77

10) Jefferson Lerma: 77

10) Camilo Vargas: 77

10) Johan Mojica: 77

10) Willer Ditta: 77

15) Jhon Janer Lucumí: 76

15) Juan Fernando Quintero: 76

15) Jáminton Campaz: 76

15) Yerry Mina: 76

15) Álvaro Montero: 76

20) David Ospina: 75

21) Santiago Arias: 74

21) Kevin Castaño: 74

21) Déiver Machado: 74

24) Carlos Andrés Gómez: 73

24) Juan Camilo Portilla: 73

26) Gustavo Puerta: 71

Nómina tipo de la Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Próxima actualización, el jueves 4 de junio

El próximo jueves 4 de junio se hará la siguiente actualización del videojuego, el cual incluirá la Copa del Mundo en sí. Vale la pena aclarar que, al no estar ya con FIFA, el título cambiará el nombre del Mundial, llamándose ahora The World’s Games. No podrá usar logos oficiales del certamen; sin embargo, contará con todos los estadios y el balón oficial de la competencia.