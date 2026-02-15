¿Son graves las lesiones de Falcao y Rodrigo Contreras? Fabián Bustos da un primer parte médico

Falcao abandona el terreno de juego tras sentir una molestia en el posterior de la pierna izquierda / Colprensa.

Millonarios continúa en alza de la mano del técnico argentino Fabián Bustos. El equipo bogotano se impuso 2-1 a Llaneros en el estadio El Campín, por la fecha 7 del fútbol colombiano; sin embargo, sufrió la baja de dos de sus grandes figuras por lesión.

En la primera pate, cuando ya ganaba el encuentro 1-0, el Embajador perdió por lesión al argentino Rodrigo Contreras, quien había abierto el marcador, y a Falcao García, el principal referente de su nómina.

La molestia del Tigre se presentó en los últimos minutos del primer tiempo, cuando estaba por recibir un pase y sintió la molestia en los isquiotibiales de la pierna derecha, abandonando la carrera y de inmediato siendo atendido en el terreno de juego.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre las lesiones?

En la rueda de prensa posterior al partido, Fabián Bustos fue interrogado por la situación de sus dos delanteros, dando un parte médico inicial sobre ambos, siendo más optimista respecto a la situación de Contreras.

“Tanto Rodrigo (Contreras) como Radamel (Falcao) venían con una carguita por eso que acaba de contar Leo (Castro), de que jugamos muy seguido, no es excusa ni me estoy quejando. El partido anterior comenté que Rodrigo estaba ahí, por eso sabíamos que teníamos que cuidarlo”, comentó inicialmente.

Bustos, añadió: “Lo de Rodrigo es una fatiga, una contractura, lo sacamos por precaución, porque el equipo estaba bien. Lo de Rada sí, creo que un poquito más”.

Sobre cómo recompuso el equipo ante las lesiones, explicó: “Lamentablemente perdimos dos hombres en el primer tiempo, hicimos un solo cambio, intentamos ordenar más de la mitad de la cancha. Así y todo, que estábamos con un jugador más en la mitad, al jugar hacia atrás, le dábamos chance de que ellos estuvieran cerca de convertirlo, así fue el final del primer tiempo”.

“Ya en el segundo, con Leo (Castro), con Jorge (Hurtado), ya fuimos más agresivos. Yo creo que del minuto 10 al minuto 40 el equipo mereció más y tendría que haber convertido un gol más. A lo mejor no tuvimos tanto la pelota como ellos, pero tuvimos más agresividad, más efectividad, tuvimos remate al borde del área, dos jugadas contra el arquero que tampoco definimos bien y el rival solo tuvo una”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios volverá a jugar hasta el próximo sábado 21 de febrero, día en el que estará visitando al Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo. Dicho compromiso dará inicio a las 8:30PM.