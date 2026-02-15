Brandon Rivera terminó en el podio del Tour de La Provence

Brandon Rivera, en el podio del Tour de La Provence. (Photo by Billy Ceusters/Getty Images) / Billy Ceusters

Este domingo concluyó la décima edición del Tour de La Provence, carrera francesa que contó con la presencia de un colombiano en el podio. La última jornada no representó mayores modificaciones en la clasificación general.

Brandon Rivera, único colombiano en la competencia, defendió su tercer puesto en la jornada de este domingo y concluyó su participación en el podio de la clasificación general. El campeón fue el estadounidense Matthew Riccitello.

Riccitello tuvo un acumulado de 12H58′50″; el segundo lugar lo ocupó el español Carlos Rodríguez a 4″, también compañero del ciclista zipaquireño. Rivera finalizó a 20″ de la primera posición.

El ganador de la última etapa fue el francés Axel Laurance, también pedalista del Ineos. El podio del día fue para solo corredores franceses, con Maxime Jarnet, quien terminó a 4″, misma distancia para Lorrenzo Manzin, quien fue tercero.

Brandon Rivera ocupó el puesto 37 del día, terminando la carrera en el pelotón principal, a 15″ del ganador de la jornada.

Colombianos en el podio del Tour de La Provence

Brandon Rivera se convirtió en el cuarto colombiano en lograr un podio del Tour de La Provence. Los únicos corredores del país que han ganado la competencia son Nairo Quintana, campeón en el 2020 y en el 2022, e Iván Ramiro Sosa, ganador en el 2021. Egan Bernal ocupó el tercer puesto, también en la edición del 2021.

Brandon Rivera consigue de esta manera su segundo podio en lo corrido de la presente temporada. En su natal Zipaquirá, el cundinamarqués se había coronado campeón nacional contrarreloj.