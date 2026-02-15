¿A cuántos goles está Leonardo Castro de récord de Fernando Uribe en torneos cortos con Millonarios?

Leonardo Castro cerca de igualar a Fernando Uribe en ser goleador de torneos cortos con la camiseta de Millonarios / Foto: Millonarios FC

Leonardo Castro volvió a marcar en la victoria de Millonarios frente a Llaneros por la jornada 7 de la Liga colombiana en el estadio El Campín. El atacante no anotaba desde el 13 de noviembre de 2025, cuando convirtió en la victoria azul 1-2 ante Boyacá Chicó, en la última jornada del torneo de finalización.

El récord de máximo goleador del club en torneos cortos continúa en poder de Fernando Uribe, quien en 116 partidos marcó 52 goles a lo largo de tres etapas con el equipo. En su primer ciclo (2013-2014) disputó 37 encuentros y anotó 25 tantos; en el segundo (2020-2021) jugó 42 partidos y convirtió 23 goles; mientras que en su última etapa sumó 37 apariciones y 4 anotaciones.

Le puede interesar: Liga colombiana: Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Millonarios y empate del Medellín

Con su más reciente gol, Castro llegó a 39 anotaciones en 98 partidos por torneos cortos, quedando a 13 tantos de igualar el registro de Uribe. En su primera temporada con el club disputó 38 partidos y marcó 11 goles; en la segunda jugó 35 encuentros y anotó 18; en la tercera participó en 20 compromisos y convirtió 9; y en la actual campaña suma 5 partidos y un gol.

Otro delantero que se encuentra por delante de Castro en esta estadística es Ayron del Valle, quien convirtió 45 goles en 123 partidos con la camiseta azul por torneos cortos. Del Valle fue el goleador del equipo hasta que Uribe le rompió el registro.

Millonarios gana “de cabeza” luego de más de un año

Tuvieron que pasar 451 días (un año, dos meses y veintitrés días) para que Millonarios volviera a ganar con dos goles de cabeza; el anterior partido en el que esto había pasado fue el 20 de noviembre de 2024 contra el Deportivo Pasto, marcó Radamel Falcao y Leonardo Castro (que volvió a repetir para estar en la data). En esta ocasión, anotaron Rodrigo Contreras y el mismo Castro.