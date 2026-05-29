Así fue el doblete de Jhon Arias contra Junior: llega encendido a la Selección Colombia

Jhon Arias fue una de las figuras en la victoria de Palmeiras por 4-1 sobre Junior, triunfo que le bastó al cuadro brasileño para meterse en los octavos de final de la Libertadores, al terminar en el segundo puesto del Grupo F, detrás de Cerro Porteño. El colombiano, terminado el juego, quedará libre para unirse a la Selección Colombia.

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Arias, un mes sin hacer gol

El colombiano cortó una racha de un mes sin anotar, pues su último registro fue el 29 de abril, cuando marcó en el empate por 1-1 con Cerro Porteño en Libertadores. Esta vez, ante el equipo barranquillero, se fue de doblete.

El primero llegó apenas a los 6 minutos de encuentro. Desbordó por sector izquierdo el argentino José Manuel López y luego cedió para Arias, quien abrió la cara interna del pie y definió dentro del área para el 1-0.

El segundo en la cuenta personal de Arias fue el 3-1 parcial, luego de que Luis Muriel anotara para el Tiburón y Allan hiciera lo propio para Palmeiras. La acción fue muy similar al gol con el que abrió el marcador, pues López volvió a hacer una gran jugada desde el centro y cayendo sobre la izquierda para el posterior pase atrás y el toque a la red del colombiano.

Al 32′ Arias también fue protagonista de un susto, pues recibió una fuerte falta por parte de Jean Pestaña. El chocoano se quejó por la agresividad de la entrada y le reclamó aireadamente, aunque pudo continuar sin ningún problema y luego se retiró sustituido, por un decisión técnica, al minuo 80 para darle paso a Felipe Anderson.

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Arias terminó como una de las figuras del partido para plataformas como SofaScore, que le dieron una calificación de 8.6, solo por detrás de José Manuel López, que obtuvo 8.8. Otra de los que se llevó los reflectores fue Allan, que logró un 8.4.

Arias, que desde que llegó a Palmeiras ha jugado 27 partidos (1.780 minutos) y ha aportadoo 7 goles y 2 asistencias, quedará liberado y viajará a Bogotá para poderse unir en las próximas horas a la concentración de la Selección Colombia en Bogotá, de cara al amistoso de la Tricolor que tendrá lugar el lunes 1 de junio en El Campín ante Costa Rica.