Luis Díaz ya está concentrado con la Selección Colombia en Bogotá / FCF

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció en la mañana de este jueves 28 de mayo que Luis Díaz ya se encuentra en la capital del país, en donde se unirá a la concentración del equipo nacional de cara al Mundial 2026.

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El atacante nacido en la Guajira se presentó en la sede deportiva de la Federación junto con Yerry Mina. Con estos dos futbolistas ya hay un total de 18 concentrados de los 26 que citó Néstor Lorenzo en su convocatoria definitiva.

"Saquen las frías, ya llegó Luis Díaz y Yerry Mina. Bienvenidos a Bogotá, calidosos“, trinó la FCF en sus redes sociales y adjuntó el siguiente video:

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Lucho llega como una de las grandes figuras de la Selección, luego de haber brillado en el Bayern Múnich, tanto en los torneos locales como en la Champions League. Disputó un total de 51 partidos con un balance de 26 goles y 23 asistencias, además de ganar los títulos de Bundesliga, DFB Pokal y Supercopa de Alemania.

Ahora buscará afrontar de la mejor manera su primera cita mundialista, recordando que en Qatar 2022 el equipo colombiano no se clasificó.

La emoción del guajiro es total y así lo mostró en sus redes sociales con un emotivo mensaje: “El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial. No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país”.

“Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianosque sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final”, complementó.

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