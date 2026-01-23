Migue Ángel Borja rompe el silencio tras caerse su fichaje con Cruz Azul

Miguel Ángel Borja aclaró su futuro inmediato a través de un mensaje público, luego de que se frustrara su posible incorporación al Cruz Azul del fútbol mexicano. El atacante agradeció el respaldo de la directiva cementera, pero explicó que los tiempos administrativos impidieron cerrar la operación.

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Me voy con la grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Les deseo lo mejor a La Máquina”, expresó el goleador en su comunicado.

La situación se produjo debido a que el club mexicano no logró liberar a tiempo una plaza para inscribir al colombiano, un requisito indispensable para oficializar su fichaje. Ante este panorama, Borja optó por abrir el abanico de posibilidades y analizar nuevas propuestas deportivas.

El delantero sigue siendo uno de los nombres más atractivos del mercado para varios clubes de la región, gracias a su capacidad goleadora y experiencia internacional.

Por ahora, el futuro del atacante permanece abierto, mientras su entorno evalúa las opciones disponibles para definir el próximo destino del colombiano en este 2026.