Video: Mateo Cassierra marcó su primer gol con la camiseta de Atlético Mineiro

Mateo Cassierra convirtió su primer gol con el Atlético Mineiro de Brasil. El delantero de 28 años aportó un tanto en la goleada 2-7 de su equipo frente al Itabirito, por el cierre de la fase de grupos del Campeonato Mineiro.

Cassierra reemplazó al mítico Hulk a los 68 minutos del compromiso, cambiando por gol un lanzamiento desde el punto penalti a los 71 minutos, con un cobro potente sobre el centro del arco.

Por poco y logra un doblete el jugador de 28 años a los 82 minutos, con un disparo al poste. Este es el segundo partido del colombiano desde su llegada al fútbol brasileño, ambos por el Campeonato Mineiro y a la espera de hacer su debut en el Brasileirao.

Atlético Mineiro cerró la primer fase del campeonato regional como líder del Grupo A con 14 puntos, tres más que el URT, alcanzando su clasificación a la siguiente instancia.

Posible duro debut en el Brasileirao

El próximo juego de Atlético Mineiro será el miércoles 25 de febrero, cuando visite al Gremio de Porto Alegre en el Arena do Grêmio. Se espera que este partido sea el debut en la Liga local de Mateo Cassiera con el equipo.