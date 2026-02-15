James Rodríguez no ha podido entrenarse a la par de sus compañeros en Minnesota: Esta es la razón

James Rodríguez comparte con los aficionados en su nuevo equipo del Minnesota / Twitter: @MNUFC.

James Rodríguez llegó al Minnesota United hace ya más de una semana. El volante colombiano firmó un contrato atípico por seis meses, con la posibilidad de extenderse hasta finales del presente año.

Sin embargo, a pesar de que su anuncio se dio hace casi 10 días ya, el capitán de la Selección Colombia continúa sin poderse entrenar a la par de sus nuevos compañeros de equipo.

La razón de esto es muy sencilla, el volante todavía no ha recibido el respectivo permiso de trabajo, por lo cual ha tenido que entrenarse de manera individual, claramente bajo la supervisión del cuerpo técnico de su nuevo equipo.

Esta situación ha retrasado el estreno del colombiano, que quizás en otra circunstancia ya habría sumado sus primeros minutos luciendo la camiseta del Minnesota. El equipo viene de derrotar 2-1 a Charlotte FC en juego amistoso.

Si bien James no pudo estar ni en el banco de suplentes de dicho compromiso, el colombiano sí estuvo acompañando a sus compañeros, tomándose incluso algunas fotografías con los aficionados del club y varios compatriotas.

¿Cuándo debutaría James?

Pese a que por el momento no ha recibido el permiso del trabajo, la prensa estadounidense es optimista de que el papeleo de James pueda solucionarse en el transcurso de la semana, estando disponible para el inicio de la MLS durante el próximo sábado frente al Austin.