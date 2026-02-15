Más de 100.000 hectáreas fueron afectadas por las inundaciones en Córdoba. Foto: UNGRD.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que la magnitud de la emergencia en Córdoba se logró captar con tecnología satelital. Esta medida haría parte de la activación de dos servicios internacionales de observación de tierra que permitirían fortalecer la toma de decisión y apoyar la atención en las zonas afectadas por las inundaciones.

“Estos insumos han permitido delimitar con alta precisión la mancha de inundación en la región Caribe, donde con corte a 9 de febrero, se evidenció una afectación total del orden de 236.442 hectáreas. En el departamento de Córdoba, el más golpeado por las inundaciones, se identificó una afectación aproximada de 113.641 hectáreas”, informó la UNGRD.

“Desde el 7 de febrero se activó de manera exitosa el mecanismo International Charter: Space and Major Disasters. A la fecha, este servicio ha entregado 152 productos satelitales, entre imágenes ópticas y de radar, con resoluciones que oscilan entre 50 centímetros y 100 metros. De manera complementaria, y a solicitud de la UNGRD, se activó el servicio de mapeo de emergencias: Copernicus, orientado a respaldar la evaluación de daños y fortalecer la respuesta en territorio”, agregó.

La emergencia ha dejado 7 personas fallecidas, más de 1.300 reses muertas y 24 de 30 municipios afectados por las inundaciones.

“La activación de estos sistemas de mapeo satelital representa un avance significativo en la gestión de la emergencia, al proporcionar evidencia técnica que optimiza la coordinación interinstitucional y mejora la planificación de las acciones de respuesta. La información generada permite identificar con mayor exactitud las áreas afectadas, estimar impactos y orientar de manera más eficiente la atención a las comunidades”, concluyó la UNGRD.