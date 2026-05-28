¿La Selección Colombia estará en la actualización del Mundial para EAFC 26? Repase los países via Getty Images) / Eva Marie Uzcategui - FIFA

La reconocida empresa de videojuegos Electronic Arts dio a conocer los detalles que tendrá la última actualización del EAFC 26, la cual estará enfocada en en el Mundial.

Aunque anteriormente se contaban con todas las licencias del certamen, desde que el nombre del juego dejó de ser “FIFA” se han venido presentando grandes cambios en la mecánico. En esta ocasión, no está licenciada la Copa del Mundo, razón por la que el trofeo, las cinemáticas e incluso las selecciones participantes tendrán cambios.

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¿La Selección Colombia estará en la actualización del Mundial para EAFC 26?

Aunque varios rumores apuntaban a que EAFC y la Selección Colombia no habían alcanzado un acuerdo para la respectiva licencia, lo cierto es que fue anunciada de manera oficial su participación del reconocido videojuego. La Tricolor sí estará disponible para jugar.

Así pues, los usuarios tendrán la posibilidad de elegir al elenco nacional para disputar la Copa o jugar alguna de las otras modalidades online.

Es preciso recordar que la actualización llegará para todas las consolas de videojuegos el próximo jueves 4 de junio.

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Repase acá las selecciones presentes en la actualización del Mundial 2026

En primera instancia es preciso aclarar que 41 de las 48 seleciones clasificadas estarán presentes en la actualización del EAFC 26. La lista será complementada con otros 12 país para completar un total de 53.

Las selecciones que no estarán presentes en el videojuego son:

Curazao

Dinamarca

Japón

Egipto

Irán

Irak

Argelia

Jordania

Asimismo, las selecciones ajenas al Mundial que sí estarán disponibles son:

Finlandia

Hungría

Islandia

Indonesia

Italia

Irlanda del Norte

Polonia

República de Irlanda

Rumania

Ucrania

Gales

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