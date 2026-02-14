¿Precio del pasaje de TransMilenio bajará en Bogotá tras suspensión del salario mínimo 2026?

Con la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de salario mínimo para el 2026 del Gobierno Petro, son varias las dudas que quedan sobre cómo impactará la determinación al bolsillo de los colombianos. Una de ellas es qué pasará con el precio del pasaje del servicio de TransMilenio en Bogotá.

Aunque oficialmente ni TransMilenio ni la Alcaldía Mayor de Bogotá se han pronunciado al respecto, se pudo conocer que esperarían al nuevo decreto que expedirá el Gobierno Nacional en un plazo máximo de ocho días. Tras esto se determinará qué hacer con el precio en el servicio de transporte masivo de la capital colombiana.

Le puede interesar: ¿Cuándo se define nuevamente salario mínimo del 2026? Plazo para publicar decreto tras suspensión

Julián Espinosa, concejal de la Alianza Verde, pidió que el alcalde Carlos Fernando Galán suspenda también el alza en el pasaje.

“Ahora que está suspendido ese aumento, corresponde a la Alcaldía de Bogotá y a TransMilenio suspender provisionalmente el aumento de los $350 en el pasaje, que su argumento principal había sido el incremento del salario mínimo”, expresó.

No obstante, para Cristina Calderón, concejal del Nuevo Liberalismo, TM no puede bajar el pasaje porque el salario mínimo es el mismo que el de antes de la decisión del Consejo de Estado, además de los gastos de operación del sistema.

Lea más: ¿Por qué suspendieron el salario mínimo del Gobierno Petro? Estas son algunas de las razones

“Hasta que todos no sepamos en cuánto va a quedar el salario mínimo real, esos cambios no se pueden hacer”, dijo.

¿Qué dijo el presidente Petro?

A esta discusión se le suma que el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que las empresas deberán pagar la próxima quincena (del 28 de febrero) según lo decretado como “salario vital”.

Lea aquí: ¿Las empresas que ya aplicaron el incremento del salario mínimo pueden reversarlo? Experto responde

“El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el consejo de estado tome decisión de fondo”, escribió.

Además, el mandatario invitó a los colombianos a manifestarse en las calles en contra de la determinación del Consejo de Estado.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: