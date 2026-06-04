Comienza la reconstrucción de Paratebueno y Medina, tras el sismo de 2025 que tumbó 610 casas

Comienza la reconstrucción de Paratebueno y Medina, tras el sismo de junio de 2025 que tumbó 610 casas

El 8 de junio de 2025, hace casi un año, ocurrió una gran tragedia en Cundinamarca. Un sismo de 6,5 grados en la escala de Richter tumbó 610 casas y 44 sedes educativas en los municipios de Paratebueno y Medina.

Desde que ocurrió el sismo principal sobre 8:08 a.m. y hasta las 10:55 a.m. de ese mismo día, se registraron 138 réplicas. A partir de ese momento, las autoridades han trabajado en la reconstrucción de los municipios.

Entrega de la primera casa

Durante un evento en Santa Cecilia, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó la primera casa para avanzar en la reconstrucción de los municipios. En total, la Gobernación entregará 156 viviendas nuevas, con las cuales se beneficiarán centenares de familias.

“En menos de un año estamos entregando este resultado después de articular muchos esfuerzos, de dar ayuda humanitaria, subsidios de arrendamientos, de hacer estudios geológicos”, aseguró el gobernador Rey en conversación con Caracol Radio.