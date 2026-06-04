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04 jun 2026 Actualizado 23:49

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Encuentran tres cuerpos incinerados y torturados en los límites entre Soacha y Bogotá

Autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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Las autoridades reportaron el hallazgo de tres cuerpos sin vida con signos de tortura e incineración en la vereda de Fusungá, zona rural del municipio de Soacha.

Hacia las 10:15 de la mañana de este jueves 4 de junio, la Policía recibió el reporte de este hecho por parte de la Red de Apoyo.

“Esos cuerpos presentaban signos de tortura y estaban parcialmente incinerados“, detalló el Coronel Juan Andrés Goméz, Comandante de la Policía de Soacha.

Unidades de la SIJIN, de la SIPOL y el Modelo de Seguridad y Convivencia desplegaron labores para determinar las causas y los posibles responsables de este crimen.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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