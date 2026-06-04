Encuentran tres cuerpos incinerados y torturados en los límites entre Soacha y Bogotá

Cundinamarca

Las autoridades reportaron el hallazgo de tres cuerpos sin vida con signos de tortura e incineración en la vereda de Fusungá, zona rural del municipio de Soacha.

Hacia las 10:15 de la mañana de este jueves 4 de junio, la Policía recibió el reporte de este hecho por parte de la Red de Apoyo.

“Esos cuerpos presentaban signos de tortura y estaban parcialmente incinerados“, detalló el Coronel Juan Andrés Goméz, Comandante de la Policía de Soacha.

Unidades de la SIJIN, de la SIPOL y el Modelo de Seguridad y Convivencia desplegaron labores para determinar las causas y los posibles responsables de este crimen.