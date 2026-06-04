Secretaría de Seguridad de Bogotá lanza canal de WhatsApp: recibirán información en tiempo real
A través del canal, los ciudadanos podrán recibir información para prevenir delitos y combatir la desinformación.
La Secretaría de Seguridad de Bogotá estrenó canal oficial de WhatsApp con el objetivo de que los ciudadanos reciban información en tiempo real sobre casos relacionados con la seguridad, la convivencia y la prevención del delito.
Los bogotanos también recibirán recomendaciones para prevenir delitos y conocer cómo se pueden evitar. Además, busca acercar al Distrito con los ciudadanos y de ese modo fortalecer la comunicación entre ciudadanía y Alcaldía en la capital del país.
“Esta herramienta será de gran utilidad para quien desee acceder a los diferentes servicios que ofrece la entidad para orientar a la ciudadanía en su proceso de denuncia cuando es víctima de un delito y así pueda acceder de manera fácil y oportuna a la justicia”, dice la entidad.
El nuevo canal de WhatsApp también servirá para informar sobre los servicios disponibles en las Casas de Justicia de Bogotá, espacios donde la ciudadanía puede acceder a orientación jurídica, mecanismos de resolución de conflictos y algunos servicios gratuitos de asesoría legal.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad ha señalado que en las Casas de Justicia hay abogados facilitadores que contribuyen en la redacción y radicación de documentos legales como:
- Derechos de petición.
- Acciones de tutela.
- Demandas de mínima cuantía.
- Liquidaciones laborales.
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....