Aumento Salario Mínimo 2026: ¿Ya hay ajuste? Mintrabajo revela nuevos detalles del porcentaje

A medida que se acerca el 2026, aumenta la expectativa entre millones de trabajadores colombianos frente al aumento del salario mínimo, que empezará a regir a partir del 1 de enero.

La definición del nuevo monto se ha convertido en una intriga nacional, especialmente porque este año no hubo acuerdo entre las centrales obreras y los empresarios, lo que obliga al Gobierno Nacional a fijarlo mediante decreto.

Gobierno fijará el salario mínimo 2026 por decreto

Ante la falta de consenso en la mesa de concertación, el Ministerio de Trabajo confirmó que el ajuste del salario mínimo será determinado directamente por el Ejecutivo. Este escenario no es nuevo en el país, pero sí ha generado debates sobre los criterios que se están utilizando para definir un ingreso que garantice condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias.

Mintrabajo revela nuevos detalles del Salario mínimo 2026

En entrevista con Caracol Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al concepto de salario mínimo vital, el cual , según explicó, está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.

“El mínimo vital tiene respaldo constitucional y existe jurisprudencia de la Corte que defiende la validez de este concepto, el cual hasta ahora no ha sido aplicado plenamente en el país”, aseguró el ministro.

Sanguino enfatizó que el análisis del salario mínimo 2026 se ha concentrado en la combinación de varias variables macroeconómicas, entre ellas:

Productividad laboral

Inflación e IPC

Crecimiento económico

Aporte del trabajo a las cuentas nacionales y al PIB

Además, explicó que estas variables se están contrastando con el concepto de salario mínimo vital promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Según la OIT, el salario vital es el ingreso que requiere un trabajador y su familia para atender sus necesidades básicas. Estamos examinando estas variables que tradicionalmente se tienen en cuenta para ese concepto”, afirmó el ministro.

¿Cómo se calcula el ingreso vital familiar en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, para el análisis se toman como referencia hogares de tres o cuatro integrantes, con un promedio de 1,5 personas trabajando por familia. Este ejercicio permite estimar el ingreso vital familiar, una herramienta clave para evaluar si el salario mínimo cubre las necesidades esenciales del hogar colombiano.

Qué es salario mínimo vital

Si bien el ministro afirma que este es un concepto que está consagrado en la Constitución de Colombia, desde la Organización Internacional del Trabajo, definen el ‘salario vital’ como el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, esto dependiendo del contexto económico de cada país y calculado sobre una jornada laboral normal.

En este orden de ideas, se trata de un modelo que analiza si el ingreso alcanza a cubrir las necesidades esenciales que contempla el modelo en cuestión, teniendo en cuenta el acceso a bienes y servicios fundamentales.

Organización Internacional del trabajo: Componentes que definen el mínimo vital

Alimentación suficiente y nutritiva, que cubra las necesidades básicas del hogar.

Vivienda digna y servicios públicos, como agua, luz y gas, que permitan estabilidad familiar.

Acceso a salud y seguridad social plena.

Educación, considerada imprescindible para las oportunidades futuras del núcleo familiar.

Transporte y otros gastos cotidianos.

Cuándo dirán el aumento del salario mínimo

Teniendo en cuenta que aún se están evaluando varios conceptos sobre el mínimo vital, con el fin de realizar un ajuste de acuerdo al diseño del mínimo vital, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el próximo lunes 29 o martes 30 harán el anuncio oficial del salario mínimo para el 2026.