Movilización en defensa del salario mínimo en Bogotá: MinTrabajo envió mensaje al Consejo de Estado

Este miércoles, 28 de enero, se desarrolló frente al Palacio de Justicia en Bogotá un plantón para defender el aumento del salario mínimo en Colombia y, a su vez, para pedirle al Consejo de Estado que no tumbe el decreto con el que el Gobierno nacional realizó el incremento, tras la demanda que busca derogar la ley.

Integrantes de sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC), entre otros, bloquearon durante la tarde la calle 12 con carrera 8 para manifestarse.

En medio del plantón, apareció el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para pedir al Consejo de Estado que no derogue el decreto. Aseveró que es absolutamente inconcebible que el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa le niegue a los trabajadores de Colombia el “salario vital”.

“Esta jornada de movilización en la expresión del pueblo trabajador que quiere enviar de nuevo un mensaje absolutamente contundente. Primero, al Consejo de Estado y a los jueces de la República, un mensaje a las altas cortes, incluyendo la Corte Constitucional. No es posible que las cortes o que los jueces se coloquen en contravía de la Constitución del 91 y de la promesa democrática de esa Constitución”, inició diciendo el ministro.

Asimismo, Sanguino dijo que el salario cumple con los convenios internacionales de Colombia y con la Organización Internacional del Trabajo. Además, indicó que el aumento es una “conquista de los trabajadores”. “Una lucha de años, de décadas y que además ya es un derecho adquirido por los trabajadores que ya a esta altura han recibido su primera quincena”.

Durante casi toda la tarde estuvo lloviendo en Bogotá, sin embargo, los integrantes de los diferentes sindicatos estuvieron en el lugar hasta que el ministro terminó su discurso. Cabe mencionar, que las organizaciones sociales tienen previsto un nuevo plantón en la Embajada de Estados Unidos el próximo 3 de febrero, día en el que el presidente Gustavo Petro se reúne con Donald Trump.