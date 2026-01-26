¿No le pagaron el aumento salarial 2026? Así se puede denunciar el incumplimiento en MinTrabajo

Las carreras con los salarios más bajos en Colombia: Estas 5 profesiones no pagan bien

El salario mínimo para 2026 fue decretado en $1.750.905 pesos mensuales, junto con un auxilio de transporte de $249.095, totalizando $2.000.000 mensuales para quienes devengan la remuneración mínima.

Este aumento, que entró en vigencia desde el 1 de enero de 2026, representa un incremento legal del 23 % frente al monto del año anterior. Según el decreto, ningún empleador podrá pagar por debajo de este nuevo piso salarial, salvo en situaciones específicas de jornadas especiales reconocidas por la ley laboral. El incumplimiento de esta obligación puede ser objeto de sanciones y se encuentra bajo vigilancia del Ministerio de Trabajo.

¿Quiénes aplican al aumento de salario 2026?

El incremento del salario mínimo es obligatorio para todos los trabajadores que devenguen hasta ese nivel salarial. Lo que incluye a empleados con contrato laboral subordinado en el sector privado y público que ganen menos de $1.750.905 decretados y que, por tanto, deben recibir el nuevo monto.

Por mandato del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el salario mínimo constituye un piso salarial que no puede ser negociado a la baja ni sustituido por acuerdos privados. El artículo 148 del CST es claro en que ningún empleador puede remunerar por debajo del salario mínimo legal vigente.

Sin embargo, el aumento del salario no se aplica automáticamente a todos los trabajadores por igual, según la normativa legal vigente:

No están obligados al ajuste trabajadores que ganan por encima del salario mínimo, ya que su remuneración superior no se indexa automáticamente al nuevo SMLMV.

Los trabajadores con salario integral tampoco ven un ajuste automático, siempre que el valor pactado cumpla con los requisitos legales de la figura contractual.

Personas vinculadas mediante contratos por prestación de servicios o sin relación laboral subordinada no entran dentro de la obligación legal de ajustar su remuneración según el SMLMV.

Portal para denunciar incumplimientos

Frente a la entrada en vigor, el Ministerio de Trabajo habilitó una herramienta oficial para que los trabajadores puedan denunciar incumplimientos por parte de las empresas que no han aplicado el ajuste correspondiente.

La herramienta, denominada 'Aplicativo de denuncia al incumplimiento del salario mínimo vital y la estabilidad laboral’, está disponible a través de un formulario en línea y un código QR, que permite reportar de forma confidencial a los empleados que violen la obligación de pagar el salario mínimo actualizado.

¿Qué denunciar?

El no pago del salario vital o salario mínimo actualizado para 2026.

Retraso o eliminación del pago del aumento salarial.

Represalias por causa del ajuste (por ejemplo, no renovar contratos o despedir empleados).

Incumplimiento de otras normas laborales tras el ajuste salarial.

Una vez recibida la denuncia, el Ministerio de Trabajo activa rutas de inspección, vigilancia y control, con enfoques preventivo, correctivo y sancionatorio.

Según la cartera de Trabajo, las denuncias recibidas no se limitan únicamente al no pago del ajuste salarial; también incluyen maniobras para eludir la norma, como prácticas laborales irregulares y decisiones contractuales asociadas al aumento.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que “las quejas se concentran en la falta del incremento legal, prácticas laborales irregulares y la terminación o no renovación de contratos como represalia directa al aumento salarial”.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca no solo garantizar el cumplimiento de la norma, sino también fortalecer la cultura de respeto a los derechos laborales en Colombia a partir de este inicio de año.

Paso a paso para diligenciar el formulario

Escanear el código QR oficial que el Ministerio del Trabajo ha publicado en sus redes sociales oficiales El QR lo llevará directamente a un formulario digital de denuncia. Si no tiene el QR, puede acceder al formulario de denuncia desde la página oficial del Ministerio del Trabajo Complete los campos solicitados con la información del empleador, su situación laboral y los hechos que motivan la denuncia.

#MinTrabajo habilitó un código QR para denunciar, de forma confidencial, el incumplimiento del nuevo salario mínimo vital.



Código QR del Ministerio de Trabajo